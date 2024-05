Litoral Sul registra maior acumulado de chuva; precipitações devem continuar nesta terça-feira (7)

A- A+

As chuvas da segunda-feira (6) atingiram o Litoral Sul de Pernambuco com mais intensidade nas últimas 24 horas. Precipitações também estão previstas para esta terça-feira (7) para quatro regiões do Estado.



Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), com dados das 6h30, o maior acumulado foi registrado em São José da Coroa Grande, na Mata Sul do Estado, que registrou 96,71 milímetros nas últimas 24 horas.



Na sequência dos locais que mais choveram também estão outros municípios da Mata Sul. São eles Tamandaré, com 82,94 mm, e Barreiros, com 72,77 mm.



Já na Região Metropolitana do Recife (RMR), as cidades que registraram maior acumulado foram Paulista, com 66,17 mm, Olinda, com 58,24 mm, e Abreu e Lima, com 56,84 mm. No Recife choveu 45,34 mm nas últimas 24 horas.

Devido às precipitações, pontos de alagamento foram registrados na noite da segunda-feira, na RMR. Na capital, os bairros do Pina, Boa Viagem, Ipsep, Ibura e Santo Amaro, foram afetados. Moradores do entorno da PE-15, em Olinda, também tiveram que lidar com o grande volume de chuva.



Para esta terça (7), a Apac, que emitiu um alerta laranja de "estado de atenção", prevê chuvas de moderada a forte para a RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, e Agreste.



De acordo com a Agência, as precipitações estão sendo causadas pela aproximação do sistema meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste.



A recomendação da Defesa Civil é de que os moradores das áreas de risco permaneçam atentos. Em caso de necessidade, é possível entrar em contato com o órgão por meio do telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e a central está disponível 24 horas.

