A- A+

Conflito Lituânia pede reforço de flanco oriental da Otan caso Prigozhin parta para Belarus A Rússia anunciou que o líder do grupo paramilitar Wagner partiria do país rumo a Belarus e que ele não seria processado

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse neste domingo (25) que a Otan deve reforçar seu flanco oriental caso Belarus receba Yevgeny Prigozhin, comandante do grupo paramilitar russo Wagner.

O líder da Lituânia - que faz fronteira com Rússia e Belarus e irá sediar a reunião de cúpula da Otan em julho - falou após uma reunião do conselho de segurança do país sobre a rebelião abortada do grupo Wagner contra o Kremlin.

A Rússia anunciou ontem que o líder do grupo paramilitar Wagner partiria do país rumo a Belarus e que ele não seria processado, após Prigozhin ordenar a retirada de suas tropas.

"Se Prigozhin ou parte do grupo Wagner estiver em Belarus sem planos ou intenções definidas, isto significa, simplesmente, que precisamos fortalecer a segurança de nossas fronteiras orientais", declarou Gitanas Nauseda. "Não estou falando hoje apenas da Lituânia, mas também de toda a Otan", ressaltou.

Nauseda acrescentou que o presidente russo, Vladimir Putin, terá mais dificuldades, depois da rebelião armada do Wagner, e que, agora, é "um rei nu".

Veja também

Bilionários ao mar Costa italiana está repleta de superiates, mas embarcações estão proibidas de atracar em Nápoles