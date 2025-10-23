A- A+

CONFLITO Lituânia protesta contra incursão de dois aviões russos em seu território O país europeu pediu à Federação Russa que "explique imediatamente" as razões da violação de seu espaço aéreo

As autoridades lituanas protestaram "veementemente" e convocaram, na noite desta quinta-feira (23), o encarregado de negócios da embaixada da Rússia para pedir explicações sobre uma incursão no espaço aéreo da Lituânia feita por dois aviões russos.

Na tarde desta quinta-feira, uma aeronave Sukhoi SU-30, "provavelmente durante um treinamento e um reabastecimento" em voo, e um avião-tanque IL-78 penetraram cerca de 700 metros no território lituano e o deixaram 18 segundos depois, nas proximidades da pequena cidade de Kybartai, segundo um comunicado do Exército lituano.

Dois caças Eurofighter Typhoon espanhóis, que realizavam uma missão de policiamento aéreo da Otan nos países bálticos, "foram imediatamente enviados" para a zona do incidente.

"Na noite de 23 de outubro, o encarregado de negócios da embaixada da Federação Russa na Lituânia foi convocado (...), uma nota de protesto lhe foi entregue e foi emitida uma forte objeção à violação do espaço aéreo lituano", informou o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia em um comunicado.

A Lituânia pediu à Federação Russa que "explique imediatamente" as razões da violação de seu espaço aéreo e que tome "todas as medidas necessárias para evitar que tais incidentes se repitam no futuro", segundo o texto.

Os três países bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia), membros da Otan e firmes apoiadores da Ucrânia — todos vizinhos da Rússia ou de seu aliado, Belarus — continuam expostos a violações de seu território por aviões ou drones russos.

Em setembro, três caças MiG-31 russos entraram no espaço aéreo estoniano sobre o golfo da Finlândia e permaneceram lá por cerca de 12 minutos.

Esse incidente levou Tallinn, na época, a solicitar uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU e a ativação do Artigo 4 do Tratado fundador da Aliança Atlântica, que prevê consultas entre aliados caso haja ameaças a um dos membros da organização.

