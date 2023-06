A- A+

Espaço Live em Marte: agência espacial faz primeira transmissão ao vivo direto do planeta vermelho Segundo a agência, as imagens mostram a superfície marciana por um ângulo inédito

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) está transmitindo ao vivo nesta sexta-feira a primeira live diretamente de Marte. Segundo a agência, as imagens vão mostrar o planeta vermelho por um ângulo jamais visto.

O evento é uma comemoração ao aniversário de 20 anos do lançamento da Mars Espress, missão responsável pela captação tridimensional da superfície marciana com riqueza de detalhes.

"Normalmente, vemos imagens de Marte e sabemos que elas foram tiradas dias antes", disse James Godfrey, gerente de operações da ESA, em comunicado. "Estou animado para ver Marte como ele está agora — o mais próximo possível de um 'agora' marciano!"

As imagens estão sendo transmitidas pela hashtag #MarsLIVE no canal da ESA no YouTube e no seu perfil no Twitter.

De acordo com a agência, a transmissão é especialmente desafiadora porque, na maioria das vezes, as imagens são captadas por espaçonaves que não estão em contato direto com a Terra. Por isso, os dados geralmente são armazenados até que possam ser enviadas para cá — o que, a depender da posição dos planetas na órbita solar, pode levar de 3 a 22 minutos.

"Observe que nunca tentamos algo assim antes, portanto, os tempos exatos de viagem dos sinais no solo permanecem um pouco incertos", esclareceu a agência no comunicado.

'Daqui alguns meses': Elon Musk diz que 'aprendeu muito' após explosão do foguete Starship e fala em próximo lançamento

A ESA estimou um intervalo de cerca de 17 minutos para que a luz necessária para a formação das imagens viajasse de Marte à Terra, além de mais um minuto para passar pelos servidores usados na transmissão ao vivo.

O cientista de projetos da ESA, Colin Wilson, disse em entrevista à CNN americana que as estrelas não ficam visíveis ao fundo das imagens porque Marte é um planeta muito brilhante. Segundo ele, o ângulo da captação escurece os astros ao redor.

No entanto, Wilson sublinha que, de dentro da Mars Express, é possível ver com clareza todo o conjunto do cosmos. A espaçonave inclusive se orienta no espaço através dos desenhos formados pelas estrelas e por um mapa a bordo, modo similar a como era feita a navegação pelos mares há séculos atrás.

Veja também

Equador Presidente do Equador desiste de participar das eleições após fracasso em pesquisa