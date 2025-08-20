A- A+

Neurodiversidade Livro aborda os desafios da adolescência para as pessoas com autismo E-book "Meu Filho Cresceu, e agora?", da especialista em neuropsicologia Luana Passos, foi desenvolvido em parceria com a Somar Special Care

A transição da infância para a adolescência e vida adulta é desafiadora. Em especial para as pessoas com autismo, uma vez em que as oportunidades - já escassas para quem é neuroatípico - tornam-se ainda mais estreitas.

Em parceria com a Somar Special Care, a especialista em neuropsicologia Luana Passos lança e-book "Meu Filho Cresceu, e Agora?". A obra tem o propósito de ser um guia completo com informações e materiais facilitadores na transição das crianças com autismo para a adolescência e vida adulta.

O livro traz temas como Estratégias de Ensino; Puberdade e Sexualidade, Ciclo da vida, Transformações do Corpo, Autonomia, Convívio Social e Relacionamento. O e-book é gratuito e pode ser solicitado à clínica Somar Special Care.

Quem assina a parte Gráfica da obra é a design gráfica Taja Passos, fundadora da Turma lá da Rua, que produz materiais adaptados para este público.

"Compreendemos profundamente as preocupações que podem surgir ao contemplar o futuro incerto de um filho. No entanto, queremos ressaltar que o processo de transição, quando conduzido em parceria com profissionais que respeitam as características e singularidades de cada criança, pode se transformar em uma jornada enriquecedora, repleta de aprendizado e autoconhecimento para toda a família", explica Luana Passos.

A transição para a adolescência e vida adulta requer tempo e planejamento cuidadoso. Portanto, é imprescindível que a família busque informações sobre o assunto para suavizar eventuais dificuldades, sendo fundamental o preparo com antecedência para essas transições.

O guia foi cuidadosamente elaborado para auxiliar pais e profissionais que estão adentrando nesta fase crucial de transição das crianças com autismo para a adolescência e a vida adulta.

O objetivo é proporcionar um conhecimento abrangente e adaptável, essencial para o auxílio tanto de indivíduos quanto de grupos de crianças nesta jornada.

"É necessário entender e compreender que as crianças e adolescentes são indivíduos em constante mudança. Conviver com eles e cuidar de sua saúde demanda compreensão de como essas mudanças se manifestam em cada etapa da vida", finaliza.

O e-book pode ser adquirido em contato com a Somar Special Care por meios de suas redes sociais @autismosomar.

