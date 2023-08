A- A+

RECORDE Livro dos recordes: com câncer, cão mais alto do mundo precisa amputar perna; vídeo Dogue alemão Zeus foi reconhecido pelo Guinness World Records; tutora faz campanha para arrecadar recursos para tratamento

Reconhecido pelo Guinness World Records como o cachorro mais alto do mundo, o dogue alemão Zeus foi diagnosticado com câncer. O animal que tem 1,04 metro de altura terá que amputar a perna dianteira direita e, posteriormente, passar por radioterapia e quimioterapia.

A informação foi divulgada pelo site oficial do Guinness, nesta terça-feira. A tutora do animal, Brittany Davis, que vive na cidade americana de Bedford, no Texas, agora tenta arrecadar recursos para pagar o tratamento do bicho de estimação.

Zeus recebeu o certificado do seu recorde em março de 2022. Ele é tão grande que sua tigela de água fica sobre a pia da cozinha. De acordo com Brittany, as pessoas costumam lhe dizer que Zeus se parece mais com um cavalo e até perguntam se podem montá-lo.





— Recentemente, um querido membro de nossa família, nosso querido cachorro Zeus, foi diagnosticado com câncer. Ele tem sido um companheiro leal e dedicado, trazendo alegria e conforto incomensuráveis às nossas vidas — disse Brittany ao site do Guinness.



Agora, ela tenta lidar com os custos que podem ser "bastante assustadores" do tratamento contra o câncer.

— É com pesar que recebemos este diagnóstico e agora enfrentamos não apenas desafios emocionais, mas também encargos financeiros que acompanham o fornecimento do melhor cuidado possível ao nosso amado Zeus — acrescentou a tutora.



