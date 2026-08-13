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Literatura Livro infantil aborda a importância da valorização do patrimônio pernambucano para crianças Projeto "Guardiões da Cultura: Uma Aventura pelos Patrimônios de Pernambuco" foi aprovado pelo edital Aldir Blanc

Em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado na próxima segunda-feira (17), Pernambuco ganhará um livro infantil ilustrado que aborda a importância de conhecer e preservar a cultura do estado.

O projeto “Guardiões da Cultura: Uma Aventura pelos Patrimônios de Pernambuco” foi aprovado pelo edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc e tem previsão de circulação para março de 2027, mês em que é comemorada a Carta Magna.

O livro será distribuído gratuitamente a estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental, matriculados em escolas públicas de municípios das quatro regiões de Pernambuco.

A narrativa acompanha um grupo de crianças que percebe transformações no espaço onde costumam brincar e a perda simbólica das cores da bandeira de Pernambuco. A partir disso, elas recebem um chamado para percorrer o estado em busca dessas cores.

Ao longo da jornada, os personagens mergulham em diferentes manifestações culturais e conhecem patrimônios materiais e imateriais de Pernambuco, como danças, músicas, festas populares, culinária, artesanato, paisagens culturais e personagens tradicionais.

A proposta busca aproximar os estudantes das expressões culturais do estado, estimular a valorização do patrimônio e despertar o interesse pela leitura.

De forma lúdica, a obra também pretende fortalecer o sentimento de pertencimento à cultura pernambucana.

“Esse projeto busca aproximar as crianças do patrimônio cultural de Pernambuco, fazendo com que elas não apenas conheçam, mas também se reconheçam nos saberes e manifestações que fazem parte do nosso estado”, afirmou Thalia Santana, uma das idealizadoras da obra.



Além disso, será produzida uma cartilha digital para educadores, com orientações pedagógicas, sugestões de atividades e propostas de mediação cultural.

“Queremos falar de preservação cultural com e para as crianças, entendendo que elas também são parte da construção desse legado porque, ao despertar esse vínculo desde cedo, contribuímos para que a nossa cultura continue viva e valorizada”, exclamou.

O livro é uma iniciativa da agência independente Chié Comunicação e reúne uma equipe multidisciplinar das áreas de comunicação, letras e pedagogia.

Carol Jeronimo, que também é autora do projeto, destaca que a leitura incentiva a conexão das crianças com o tema.

“Nos projetos que a gente desenvolve para o público infantil, partimos da ideia de que, para se importar com alguma coisa, primeiro é preciso conhecê-la. A literatura e a aventura ajudam a criar essa conexão de forma divertida. Aqui, queremos mostrar que cultura não é só algo que a gente conhece, mas sim algo que a gente vive”.

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