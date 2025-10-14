A- A+

Transtorno do Espectro Autista Livro interdisciplinar sobre autismo na vida adulta será lançado no Recife A obra reúne 15 capítulos escritos por 20 especialistas de diversas áreas, incluindo relatos de adultos autistas

Com o objetivo de contribuir com os desafios enfrentados pelos adultos autistas, a psicóloga especialista em autismo e mãe atípica, Frínea Andrade, organizou o livro Autismo na Vida Adulta - Guia Interdisciplinar. A obra será lançada no próximo sábado (18), às 13h30, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, durante a III edição do Congresso Autismo na Vida Adulta, e conta com a contribuição de 20 especialistas de diversas áreas.

Com 272 páginas divididas em 15 capítulos, o livro apresenta as múltiplas dimensões da vida adulta no espectro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), abordando temas como comorbidades, intervenção, comunicação, direitos previdenciários, emprego apoiado, moradia independente, nutrição, psicomotricidade e uso terapêutico da cannabis medicinal.

Indo além da base científica, o livro ainda traz relatos autênticos de autistas adultos, um pai atípico e uma mãe atípica, oferecendo um panorama realista e inclusivo das experiências da vida adulta.

Os autores do guia são os fonoaudiólogos Ana Cristina Montenegro, Aysla Cristina dos Santos, Fadja Auxiliadora Alves e Silva, Ivana Arrais de Lavor Navarro Xavier, Matheus Phellipe Santos Felix da Silva, Silvio Moura, as consultoras de emprego apoiado Andrea Barbi e Flávia Cortinovis, o psicólogo especialista em ABA André Bezerra, a economista, cofundadora e diretora do Instituto JNG - Moradias para Pessoas com Deficiência Flávia Poppe, a psicóloga e mãe atípica Frínea Andrade, o consultor internacional em assuntos regulatórios, mercado,produção e industrialização de Cannabis Gaston Lepera, a médica pediatra Geórgia Meneses Fonseca, o pai atípico e autista Guilherme Sousa Bastos, a nutricionista Isa Martins, o bacharel em direito e autista João Paulo de Castro, a psicóloga clínica e terapeuta de casais e famílias Lúcia Freire, a médica psiquiatra Merylucia Muniz Klauss E Silva, o professor de educação física e psicomotricista Thiago Hallison Medeiros de Lima e a advogada especialista em Direito da Saúde Viviane Guimarães.

“O autismo não desaparece com a infância e é fundamental ampliar o conhecimento, o suporte e a inclusão social para garantir dignidade, autonomia e qualidade de vida aos adultos autistas”, afirma Frínea Andrade, organizadora da obra. Ela ressalta que o livro funciona como “uma ponte entre ciência, prática e experiência real, oferecendo um material acessível e embasado para profissionais, famílias e pessoas autistas”.

Atualmente, uma a cada 31 crianças é diagnosticada com TEA, segundo dados do CDC dos Estados Unidos (Centros de Controle e Prevenção de Doenças). Aqui no Brasil, o Censo 2022 do IBGE registrou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo. O número equivale a 1,2% da população.

O livro Autismo na Vida Adulta - Guia Interdisciplinar tem uma lingua acessível e pode ser comprado na pré-venda, por R$ 78, em forma de e-book através deste link. Os exemplares físicos poderão ser adquiridos durante o evento de lançamento e nas unidades do Instituto Dimitri Andrade, por R$ 155. Outras informações podem ser encontradas nas contas @institutodimitriandrade e @frineaandrade, no Instagram.

