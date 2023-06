Livro mostra um novo olhar sobre o Recife

A- A+

Os leitores da Folha de Pernambuco vão ter acesso, em primeira mão, ao conteúdo do livro Inspiração Recife, das primas Camila e Eduarda Haeckel, que será lançado no final deste ano. A partir de julho, o jornal publicará, semanalmente, em partes, a obra na coluna que terá o mesmo nome do livro.



“A gente está fazendo um livro que seja, de fato, uma espécie de cartão postal do Recife, diferente de tudo que já foi feito. Queremos mostrar, por exemplo, as mudanças que estão sendo feitas no Centro da cidade”, lembrou Camila.

As autoras prometem contar a história do Recife destacando seu constante desenvolvimento econômico; querem mostrar, também, como os investimentos da iniciativa pública e privada estão mudando a cara da cidade e construindo uma nova. “Nossa ideia é que o livro dê orgulho ao leitor, queremos que sirva como guia histórico e turístico, e também mostre o que está acontecendo na economia, a infraestrutura, o polo médico, o polo tecnológico, além da parte cultural, como, por exemplo, todo o circuito de poesia que tem no Centro, o circuito religioso”, detalhou.

O primeiro capítulo, Grande Recife, vai mostrar, por exemplo, como a cidade é cosmopolita, com uma população diversa e a uma vida cultural rica. Outro capítulo, dedicado ao Centro Histórico, vai trazer a história do Recife, destacando lugares e equipamentos importantes, como a praça do Marco Zero, o pátio de São Pedro, a praça da República, o Paço do Frevo e a Caixa Cultual.

Recuperação do centro

Outro capítulo, Recentro, alusão ao programa da Prefeitura do Recife que tem como objetivo recuperar o Centro para manter e zelar pelo desenvolvimento das potencialidades econômicas, arquitetônicas, históricas e culturais de forma integrada da região, vai mostrar as mudanças depois dessa iniciativa.

Inspiração Recife vai contar, ainda, com um capítulo concebido a partir de depoimentos de personalidades e empresários de fora que vão falar sobre o marco zero de cada um. Vão contar como começaram sua vida quando desembarcaram no Recife, como construíram suas trajetórias.

O livro Inspiração Recife fará parte de uma série que enaltece o capital humano do Nordeste publicada pela editora Inspiração: “Sucesso: o que eles pensam” (2004), “Sucesso: o que os líderes pensam” (2016), “Sucesso: o que elas pensam” (2019), “Inspiração Paraíba” (2020), “Inspiração Saúde” (2021) e “Inspiração Pernambuco” (2022). A Editora Inspiração aderiu ao modelo de copyleft em todas as publicações, compartilhando gratuitamente todos os livros em pdf.

