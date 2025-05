Livro sobre a trajetória do Movimento Pró-Criança será lançado nesta sexta (29)

A- A+

O Movimento Pró-Criança promove, nesta sexta-feira (27), o lançamento do livro digital que conta a trajetória da instituição e sua importância para a educação complementar e profissional de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, na Região Metropolitana do Recife.

O livro, intitulado de “30 anos do Movimento Pró-Criança”, é fruto do trabalho da cadeira “Projeto Integrador II”, de estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), em parceria com a instituição, sem fins lucrativos. A disciplina teve a orientação da professora Mariana Nepomuceno.

“Estamos muito felizes com o lançamento do livro. Foi um período de muito aprendizado conjunto. Os estudantes se empenharam no desafio de contar a história dos 30 anos do Movimento”, contou a professora.

O lançamento acontece no Auditório Dom Hélder Câmara, térreo do Bloco A da Unicap, na Boa Vista, área central do Recife, às 14h30.

O evento de lançamento contará com a participação e apresentação do coral, dança e percussão, formado por 50 crianças e adolescentes assistidos pelo movimento. Além disso, representantes da Universidade e da instituição estarão presentes.

Histórico do Movimento

O Movimento Pró-Criança é uma organização sem fins lucrativos fundada, em 1993, pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

Atua na educação complementar de crianças e adolescentes, oferecendo-lhes reforço escolar com apoio pedagógico e psicossocial, além de outras oportunidades educativas nas áreas de: artes, tecnologia, esportes e qualificação profissional. Este, com enfoque em empregabilidade.

Atende toda a Região Metropolitana do Recife nas unidades: Coelhos, Piedade e Recife Antigo - atualmente fechada. Nestes mais de 30 anos de trabalho, a instituição auxiliou aproximadamente 50 mil pessoas, por meio de atividades desenvolvidas dentro de um itinerário formativo que contempla a construção cidadã, humana e profissional dos mais vulneráveis.

Serviço

O quê: Lançamento do livro online “Movimento Pró-Criança: 30 anos”

Quando: 29 de maio de 2025, quinta-feira

Horário: 14h30

Onde: Auditório Dom Hélder Câmara, térreo do Bloco A da UNICAP (Rua do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-900).



