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Cidadania Livro narra trajetória de "Vovó Bibia", pernambucana que fundou ONG para idosos aos 89 anos História será lançada nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Livraria do Jardim, na Boa Vista, no Recife

Como reescrever o sentido da vida na terceira idade? Para a pernambucana Severina de Araújo Brito, a resposta sempre foi o amor ao próximo.

Carinhosamente conhecida como Vovó Bibia, ela surpreendeu a todos quando, aos 89 anos e mesmo com a saúde fragilizada, fundou uma casa que atua na defesa dos direitos humanos e na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.

A história de resiliência, fé e cidadania agora está eternizada nas páginas do livro “Vovó Bibia: Sabedoria é viver com alegria”, que será lançado nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Livraria do Jardim, na Boa Vista, no Centro do Recife.

Escrita pela jornalista Rafaela Britto, que é neta da biografada, a obra convida o leitor a mergulhar na trajetória de uma mulher que viveu à frente de seu tempo.

Artista plástica, empreendedora, mãe de oito filhos, ministra da Eucaristia e fundadora do Pastoril Menino Jesus, fundado em 1986, Vovó Bibia costumava unir a religiosidade e a cultura popular em sua vida até falecer em 2005.

Inspirada pelas doutrinas de Dom Hélder Câmara, ela iniciou seu trabalho voluntário oferecendo sopa e cobertores a acompanhantes de pacientes no Hospital Getúlio Vargas, até formalizar, em 2004, a Organização da Sociedade Civil (OSC), que está em pleno funcionamento até hoje e impacta cerca de 280 famílias.

"Escrever a história da minha avó foi um dos maiores desafios e privilégios da minha vida. Mais do que registrar a memória da nossa matriarca, este livro é um manifesto sobre como a grandeza mora nos gestos simples", destacou a autora Rafaela Britto.

O livro foi produzido ao longo da última década, com pesquisa e apoio dos oito filhos de Bibia, além de netos e pessoas que conviveram com ela, acompanhando bem todos os feitos narrados.

"Ela nos ensinou que a idade nunca é um impeditivo para sonhar e fazer a diferença. Vovó Bibia via o envelhecimento não como um fim, mas como uma fase de celebração e realização. Espero que as páginas deste livro inspirem as pessoas a olharem para os nossos idosos com mais dignidade e respeito, mantendo vivo o seu legado de que 'somos um no amor'."

Corrente do Bem

O lançamento do livro vai além da celebração literária; trata-se de uma grande ação de solidariedade. A obra não será vendida no formato tradicional.

O exemplar será dado como um presente para as pessoas que realizarem uma doação no valor de R$ 49,90 para a instituição.



Toda a verba arrecadada será integralmente destinada à Casa Vovó Bibia de Apoio à Família (CVB), garantindo a continuidade dos projetos de inclusão social, bem-estar da população idosa e fortalecimento dos vínculos familiares em comunidades vulneráveis do Recife.

"Nossa mãe praticou a mais pura forma de filantropia. O que ela construiu não tem preço, tem valor. E ao adquirir este livro através da doação, o leitor se torna parte ativa dessa história, ajudando a manter as portas abertas da Casa que ela fundou com tanto sacrifício e amor", completou o presidente da Instituição, Edson Brito.

O evento de lançamento será aberto ao público e contará com sessão de autógrafos com a autora, além de momentos de celebração da cultura nordestina.

Serviço

Lançamento do livro “Vovó Bibia: Sabedoria é viver com alegria”, de Rafaela Britto

Quando: 1 de outubro (quinta-feira), às 18h.

Onde: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife - PE.

Como adquirir: o livro é um presente para quem realizar uma doação de R$ 49,90 para a Casa Vovó Bibia e estará disponível na própria livraria e na sede da Instituição (Rua Frei Teófilo de Virgoletta, 134 - Cordeiro).

Para quem estiver fora do Estado, a doação pode ser feita por meio do whatsapp da Livraria Jardim (81 9172-1821), que cuidará do envio do livro.

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