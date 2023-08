A- A+

Itália Livro racista e homofóbico escrito por general causa polêmica na Itália General Roberto Vannacci, de 54 anos, publicou no dia 10 de agosto o livro "O mundo de cabeça para baixo"

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, próximo à primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni, condenou nesta quinta-feira (7) as "elucubrações" de um general do exército que recentemente publicou um livro com várias declarações homofóbicas e racistas.

O general Roberto Vannacci, de 54 anos, publicou no dia 10 de agosto o livro "O mundo de cabeça para baixo".

No livro, ele se apresenta como "herdeiro do (imperador romano) Júlio César" e garante que homossexuais "não são normais", além de questionar a nacionalidade italiana da jogadora de vôlei Paola Enogu por ser negra.

"O general Vannacci expressou opiniões que desacreditam o Exército (...) e a Constituição", criticou Crosetto em nota e afirmou que abrirá "um processo disciplinar".

O Estado-Maior garantiu que não foi "informado sobre o conteúdo do livro" e que sua publicação não foi "autorizada pela hierarquia militar".

Após sua publicação, partidos de oposição de esquerda, como o Partido Democrático (centro-esquerda), criticaram duramente o conteúdo de um livro que questiona "as discutíveis regras de inclusão e tolerância impostas pelas minorias".

O general Vannacci ocupou cargos na Somália, Ruanda, Afeganistão e Líbia e atualmente dirige o Instituto de Geografia Militar.

