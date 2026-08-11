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Literatura Livro reúne memórias indigenistas no Nordeste das décadas de 1970 e 80 Obra será apresentada nesta terça-feira (12) em Caruaru, no Agreste, e na quinta-feira (14) no Recife

O livro “Retomada - Memórias Indigenistas no Nordeste: uma mirada sobre o acervo do CIMI de 1978 a 1988” traz os processos de luta por direitos protagonizados pelos povos indígenas no Nordeste, a partir do acervo do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) - Regional Nordeste.



O lançamento da obra ocorre nesta terça-feira (12) no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e na quinta-feira (14) no Recife.



Com 220 páginas, a publicação tem organização assinada pelos pesquisadores e antropólogos Lara Erendira de Andrade (professora da Licenciatura Intercultural Indígena do CAA/UFPE), Manuela Schillaci (Nepe/UFPE) e Alexandre Gomes (professor de Etnologia Indígena do Instituto de Humanidades/UNILAB).

O livro-álbum “Retomada - Memórias Indigenistas no Nordeste” será apresentado dentro da programação da IX Jornada de Estudos sobre Etnicidade, organizada pelo Núcleo de Estudos sobre Etnicidade da UFPE.

Com tiragem de mil exemplares, a obra será distribuída entre escolas indígenas de Pernambuco e terá versão digital disponibilizada em sites a partir do dia 7 de setembro.

O livro conta com acessibilidade comunicacional por meio de audiodescrição de uma seleção de fotos para as pessoas com deficiência visual.

A publicação apresenta trajetórias dos povos indígenas do Nordeste em defesa e retomada de seus territórios, registros de personagens emblemáticos, a vida cotidiana nas aldeias e o protagonismo destes povos na construção de um movimento nacional indígena.

São mais de cem fotografias, recortes de jornal e documentos, muitos que foram reunidos pela Comissão Nacional da Verdade disponíveis no Sian (Sistema de Informação do Arquivo Nacional) e que mostram como a ditadura civil-militar espionou integrantes do CIMI e lideranças indígenas.

A publicação integra o projeto Memórias Indigenistas no Nordeste, que pesquisa, recupera e organiza acervos por meio de processos de tratamento técnico, incluindo a digitalização, o inventário e a catalogação desde 2013.

“Este livro nasce de uma pesquisa engajada. A partir do acervo, buscamos evidenciar como o apagamento da presença indígena no Nordeste foi uma estratégia de subordinação, dando visibilidade às inúmeras violências e violações de direitos sofridas. Nosso intuito é contribuir com a luta dos povos indígenas por seu direito à Memória, à Verdade, à Justiça - somando no coro que vem se construindo nacionalmente por uma Comissão Nacional da Verdade Indígena”, explica Manuela Schillaci, coordenadora executiva do projeto Memórias Indigenistas no Nordeste e uma das organizadoras da publicação.

O período entre as décadas de 1970 e 1980 foi marcado por importantes mobilizações dos povos indígenas no Nordeste em busca do reconhecimento étnico e pela reivindicação de seus territórios no Brasil, então governado por uma ditadura civil-militar.

O CIMI (Regional Nordeste) apoiou o movimento indígena nesse processo, o que resultou na formação de um rico conjunto documental sobre o trabalho indigenista e as lutas dos povos.

O livro aborda os dez primeiros anos da atuação da instituição na região, momento em que o Brasil passou por um período de redemocratização, que culminou na Assembleia Nacional Constituinte e na promulgação da Constituição de 1988.

Por meio de uma linha do tempo, o livro-álbum apresenta a atuação do CIMI e parte das trajetórias dos povos indígenas Xokó (SE), Kariri-Xokó (AL), Truká (PE), Kambiwá (PE), Pankararé (BA), Kaimbé (BA), Kapinawá (PE), Pankararu (PE), Kiriri (BA), Potiguara (PB), Tuxá (BA), Wassu Cocal (AL), Xukuru Kariri (AL), Geripankó (AL), Fulni-ô (PE), Xukuru do Ororubá (PE).

A publicação aborda desde a criação do CIMI, que tem como marco a realização da 1ª Assembleia de Pastoral Indigenista do Nordeste em 1978, em Garanhuns, também no Agreste.



As primeiras assembleias indígenas na região passaram por uma série de retomadas indígenas, que sofreram repressão, assassinatos e violações de direitos, com ameaças e espionagem direta dos órgãos da ditadura civil-militar.

O acervo apresentado no livro foi reunido ao longo dos anos com a contribuição das diversas equipes envolvidas nas atividades de acompanhamento e apoio às mobilizações indígenas.

Embora sua atuação tenha se expandido para outros estados, o trabalho do CIMI-NE na região concentrou-se prioritariamente, nesses primeiros anos, em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Paraíba.

Serviço

Apresentação do livro Retomada - Memórias Indigenistas no Nordeste durante a IX Jornada de Estudos sobre Etnicidade do NEPE

Datas: 12 de agosto, às 16h, em Caruaru, no Centro Acadêmico do Agreste da UFPE

14 de agosto, às 9h, no Recife, no Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE

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