Livro sobre benzedeira famosa de Pernambuco será lançado neste sábado (5)

O livro “Mãos que Abençoavam”, que conta a história de vida de Dona Josefa Auxiliadora de Andrade, uma das benzedeiras mais conhecidas de Pernambuco, será lançado neste sábado (5). O lançamento acontece às 18h no Hotel Central, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

Escrito por uma de suas filhas, o livro descreve a trajetória de sua mãe desde a sua infância na Paraíba até a vida adulta em Bezerros, no Agreste pernambucano, onde a fama de Dona Josefa como benzedeira se espalhou.

A obra é escrita como uma espécie de diário, onde Rizonete Francisco do Nascimento apresenta falas da mãe e traz passagens das cidades onde a família morou e relatos de pessoas que testemunham terem sido curadas com as rezas de Josefa.

Rizonete Francisco do Nascimento conta a história da benzedeira conhecida como Dona Josefa em livro que será lançado neste sábado (5). Foto: Divulgação

Ainda criança, Dona Josefa, carinhosamente chamada de Zefinha, aprendeu a rezar e falava que enxergava anjos. Com as mãos sobre a cabeça das pessoas, ela segurava uma cruz de madeira e rezava em português ou latim.



“Não entrego fichas, vou as recebendo, benzendo e orientando conforme os ensinamentos de Deus”, falava dona Josefa, que também era procurada para tirar “espíritos” do corpo das pessoas possuídas.

A benzedeira, que tinha vontade de ser freira durante a adolescência, teve 19 filhos e chegou a participar de um documentário em Bezerros.

Um dos filhos de dona Josefa é o Padre Cosmo Francisco do Nascimento, pároco da Igreja de Santa Cruz, localizada no Pátio de Santa Cruz, também na Boa Vista, área central da capital pernambucana.

Falecida no dia 6 de julho de 2013, Dona Josefa receberá homenagens de pessoas que foram benzidas por ela. O livro será lançado pela Editora Serra da Capivara.



