Memórias Livro sobre tradição oral nas produções têxteis em Pernambuco será lançado nesta segunda (18) Artista e pesquisadora Ana Flávia Mendonça transformou a sua dissertação de mestrado no livro "Renda Renascença: passo a passo com linha e agulha"

Com uma tradição quase centenária que atravessa gerações, mulheres de Pernambuco trabalham utilizando apenas agulhas, linhas e lacê.

Muitas vezes, como acontece na cidade de Poção, no Agreste, o aprendizado é passado de forma oral e carrega tanto a memória têxtil quanto a identidade histórica pernambucana.

Para preservar esse legado que segue vivo no estado, a artista e pesquisadora Ana Flávia Mendonça transformou sua dissertação de mestrado no livro “Renda Renascença: passo a passo com linha e agulha”.

O lançamento da obra ocorre nos dias 18, 19 e 20 de agosto em Poção, Pesqueira, também no Agreste, e no Recife, respectivamente.

A professora Maria Alice Vasconcelos Rocha, do departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco é quem assina o prefácio.

“A renda renascença encanta à primeira vista, mas só revela toda sua profundidade quando entendemos o tempo, a paciência e o afeto investidos em cada ponto”, afirmou.

O livro está dividido em três capítulos. O primeiro resgata a história oral de Dona Odete Primo Cavalcanti, rendeira que fez parte do primeiro grupo produtivo da renda Renascença no Agreste de Pernambuco, e apresenta a origem e a trajetória da chegada e do desenvolvimento da renascença no estado.

Já o segundo traz os resultados de uma pesquisa em campo com 69 rendeiras do município de Poção. Com um olhar próprio sobre o ofício, o capítulo traz uma reflexão crítica sobre as disparidades econômicas e desigualdades existentes dentro da renascença.

A terceira e última parte cria uma representação visual do passo a passo de 16 pontos da renda renascença, através de conhecimentos de design da informação, com um guia que serve para perpetuar o conhecimento prático de “fazer renda” e preservar a memória da técnica têxtil produzida em Pernambuco.

O projeto ainda conta com a diagramação da designer Isabela Loepert e tem o incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe e da Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).



Oficina

A rendeira Célia Maria da Silva ministra a Oficina de Renda Renascença, das 14h às 17h, no Centro de Artesanato de Pernambuco (Recife), de 25 a 29 de agosto. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp: (81) 99227-3229.

Serviço

Lançamento do livro “Renda Renascença: passo a passo com linha e agulha”

Poção - 18/08, às 15h | Biblioteca do SESI

Pesqueira - 19/08, às 10h | Biblioteca Municipal

Recife - 20/08, às 9h | Faculdade SENAC – auditório (22º andar) | Durante a 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural

Evento gratuito



