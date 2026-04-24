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Leitura Livros são doados para a criação de bibliotecas em presídios de Pernambuco nesta sexta-feira (24) Mil exemplares foram coletados na Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana, na Região Metropolitana do Recife

Cerca de mil livros foram doados nesta sexta-feira (24) ao Ministério Público Federal para a criação de três bibliotecas que serão instaladas em três presídios de Pernambuco.

Os itens foram cedidos e recolhidos pelo Centro Universitário Tiradentes - Unit, na Imbiribeira, e pela Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana. A ação também contou com a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo Hoton Esteves, bibliotecário de Unit, são livros que fazem parte do acervo desatualizado. Entre eles, estão didáticos, de ensino médio doado em parte também pela população, além de literatura brasileira e internacional.



“Nossa intenção é fazer essa extensão social, colaborar com o desenvolvimento da sociedade, criar novos leitores, reflexão e quem sabe nova realidade a essas pessoas que ficam reclusas durante tanto tempo”, explica.

Remição de pena

A leitura é considerada uma forma de remição pelo estudo, fundamentada na Lei de Execução Penal (LEP) e Resolução nº 391/2021 do CNJ.

A remição de pena por leitura é um direito de presos no país, ou seja, através da leitura de livros, o tempo de condenação pode ser reduzido. Além da leitura, os presos devem elaborar um relatório de leitura a respeito do que foi lido.

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