pesar Lô Borges: o que é intoxicação medicamentosa, condição que levou o cantor e compositor à UTI Artista estava internado desde 18 de outubro, para tratar o quadro e faleceu na noite deste domingo por falência múltipla de órgãos

Morreu na noite deste domingo, o cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina — movimento musical de vanguarda que surgiu em Belo Horizonte no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 e que contava com nomes como o de Milton Nascimento, Fernando Brant, Beto Guedes, Toninho Horta e Wagner Tiso.

Borges estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed, Lô faleceu às 20h50 em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, de acordo com as estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), que realiza levantamentos desde 1994.

O irmão de Lô Borges, Yê Borges, disse ao G1 que o cantor era "alérgico a alguns medicamentos e até alimentos".

Como ocorre a intoxicação por medicamentos?

A intoxicação por medicamentos ocorre principalmente devido à ingestão de remédios sem a indicação de um médico ou em doses superiores à receita. A automedicação, que jamais é recomendada, geralmente é praticada por pessoas em busca de alívio imediato para algum desconforto, resultando na ingestão da dosagem errada.

Um levantamento realizado pela Secretaria da Saúde de São Paulo identificou que 85% das intoxicações medicamentosas registradas no estado ao longo de dez anos ocorreram dentro de casa. As classes de medicamentos que mais causam intoxicações no país incluem benzodiazepínicos, antigripais, antidepressivos e anti-inflamatórios. A intoxicação por medicamentos pode ter consequências graves, inclusive levando à morte.

Alguns fatores aumentam o risco de intoxicação, como o uso de medicamentos guardados em casa sem prescrição, doenças psiquiátricas e idosos que utilizam múltiplos remédios, o que pode gerar interações tóxicas. Pacientes com doenças renais ou hepáticas que exigem doses ajustadas também estão mais vulneráveis.

Devido aos riscos para a saúde e a vida, é essencial buscar ajuda em serviços médicos de emergência em situações de intoxicação o quanto antes. Crianças são frequentemente vítimas de intoxicação medicamentosa dentro de casa.

Sintomas

Segundo o hospital Einstein Hospital Israelita, os sintomas podem surgir de forma imediata ou até mesmo dias depois da ingestão do medicamento. Entre os principais sinais estão:

Sudorese;

Diarreia;

Vômito;

Tontura;

Palpitação;

Mudança de comportamento;

Respiração alterada;

Convulsão

Fala arrastada;

Sedação.

Ainda segundo o site do hospital, em casos de suspeito por intoxicação é "totalmente contraindicado" provocar o vômito. Em vez disso, chame o serviço de atendimento de urgência. É fundamental informar aos profissionais que prestarem atendimento o nome do medicamento que se suspeita ter sido ingerido.

Nascido Salomão Borges Filho em 10 de janeiro de 1952, na capital mineira, Lô construiu uma das trajetórias mais marcantes da MPB. Ao lado de Milton Nascimento e Beto Guedes, foi peça fundamental na criação do Clube da Esquina, movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1970, unindo rock, jazz, bossa nova e sonoridades latino-americanas.

