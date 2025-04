Lobo-terrível: espécie extinta há 10 mil anos é trazida de volta pela ciência; entenda

O lobo-terrível, espécie que referenciou o lobo branco gigante da série Game of Thrones, extinto há 10 mil anos, está de volta.

Nesta segunda-feira (7), a empresa Colossal Biosciences anunciou que conseguiu recriar os animais usando edições genéticas derivadas de um genoma completo de lobo-terrível, meticulosamente reconstruído a partir de DNA antigo encontrado em fósseis que datam de 11.500 e 72.000 anos.

Confira o vídeo:



SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025