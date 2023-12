A- A+

México Locais dois corpos de mineiros mortos em acidente no México em 2022 O acidente ocorreu em 3 de agosto de 2022 na mina El Pinabete

As autoridades mexicanas localizaram os corpos de dois dos dez mineiros mortos em um acidente em uma mina de carvão no norte do México, em agosto de 2022.

“No dia de ontem, no transcurso da tarde e da noite (...) foram localizados dois restos de corpos”, disse a Coordenação de Defesa Civil em comunicado divulgado nesta quinta-feira (28).

A instância informou que os restos mortais foram colocados à disposição do Ministério Público para que possam ser identificados imediatamente.

“O governo do México mantém o seu compromisso com as famílias para cumprir o mais rapidamente possível a localização e a identificação dos mineiros restantes presos”, acrescentou.

O acidente ocorreu em 3 de agosto de 2022 na mina El Pinabete, localizada na região carbonífera do estado de Coahuila (norte), quando os trabalhadores abriram uma abertura em uma mina contígua, provocando uma inundação no local onde trabalhavam.

Cinco operários conseguiram sair sozinhos e dez ficaram presos. Após o acidente, o governo mobilizou uma ampla operação para resgatar a vida dos mineiros, mas o plano fracassou.

Coahuila é um dos estados com maior atividade mineira do México, mas na maioria dos casos, uma atividade que se desenvolve através de uma perigosidade técnica artesanal e com condições precárias de trabalho e segurança.

Em 19 de fevereiro de 2006, uma explosão na mina de carvão Pasta de Conchos, neste estado, deixou 65 trabalhadores mortos. Apenas dois corpos foram recuperados.

A ONG Família Pasta de Conchos, que exige justiça pelo acidente, documenta 3.100 mineiros mortos na região desde 1883, a maioria no começo do século XX.

