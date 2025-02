Qualidade da água: praias da RMR têm 17 locais impróprios para banho de mar, aponta a CPRH

A- A+

Um total de 17 pontos do litoral da Região Metropolitana do Recife está impróprio para o banho de mar. O diagnóstico é da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), em relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (17).



O estudo, que analisa a qualidade da água, é válido até a próxima quinta-feira (13).



Dos 17 locais, há três pontos em Itamaracá, Paulista, Olinda e Cabo de Santo Agostinho, todos na Região Metropolitana do Recife. Na capital pernambucana, foi detectado apenas um local - confira os endereços ao fim do texto.







Segundo explica o relatório, o critério é feito a partir da análise das concentrações de coliformes fecais em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.



Para ser considerada imprópria, a água apresentou mais de 2.500 coliformes por 100mL na última amostragem ou, ao longo do conjunto de semanas, não alcançou o índice de 80% ou mais com, no máximo, mil coliformes por 100mL de amostra.



Confira os locais impróprios para banho de mar no Recife e Região Metropolitana até a próxima quinta (13):



- Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

- Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

- Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

- Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

- Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

- Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

- Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

- Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

- Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda

- Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

- Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

- Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

- Praia de Barra de Jangada, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

- Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

- Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

- Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

- Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

