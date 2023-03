A- A+

Pernambuco Local com mais incidentes com tubarão, trecho de Piedade está proibido para banho há quase 2 anos De acordo com o Cemit, foram 15 registros somente no trecho da Igrejinha

Com 15 registros desde 1992, quando o primeiro caso ocorreu na área, o trecho da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, é a que mais registra incidentes com tubarão em Pernambuco, segundo levantamento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

O caso mais recente aconteceu na manhã desse domingo (5). Um adolescente de 14 anos, que estava na localidade, foi mordido na coxa direita por um tubarão de espécie ainda não confirmada. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da vítima é grave.

O ponto é proibido para o banho de mar desde julho de 2021, quando um decreto municipal foi expedido. Naquele ano, duas ocorrências envolvendo tubarão aconteceram em um intervalo de 15 dias. Apenas uma das vítimas sobreviveu.



Dos 21 incidentes registrado na praia de Piedade desde 1992, 15 deles ocorreram no trecho da Igrejinha - todas as vítimas eram do sexo masculino. Sete pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram, segundo levantamento do Cemit.



Além da proibição para o banho de mar no trecho, que existe há quase dois anos, o local já possuía proibição para práticas esportivas, de mergulho e natação, desde 1999.



A praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, já registrou 24 ocorrências com o animal. O ponto mais crítico é nas proximidades do Edifício Acaiaca, com sete incidentes com tubarão no local desde 1992.



Em Pernambuco, ao longo dos quase 31 anos de motiramento, o Cemit contabilizou 76 ocorrências envolvendo tubarão e banhistas ou surfistas, sendo 66 casos no continente e outros 10 na Ilha de Fernando de Noronha.

Casos na Igrejinha de Piedade registrados pelo Cemit:

1º - 28 de junho de 1992

Homem de idade não informada

Morreu

2º - 17 de outubro de 1994

Homem de 23 anos

Sobreviveu

3º - 16 de setembro de 2002

Homem de 18 anos

Sobreviveu

4º - 14 de outubro de 2002

Homem de 36 anos

Morreu

5º - 29 de fevereiro de 2004

Homem de 29 anos

Morreu

6º - 1º de maio de 2004

Homem de 22 anos

Morreu

7º - 23 de maio de 2004

Homem de 18 anos

Sobreviveu

8º - 9 de abril de 2006

Homem com 35 anos

Sobreviveu

9º - 1 de junho de 2008

Adolescente de 14 anos do sexo masculino

Sobreviveu

10º - 7 de setembro de 2009

Adolescente de 15 anos do sexo masculino

Morreu

11º - 15 de abril de 2018

Homem com 34 anos

Sobreviveu

12º - 3 de junho de 2018

Homem de 18 anos

Morreu

13º - 10 de julho de 2021

Homem de 51 anos

Morreu

14º - 27 de julho de 2021

Homem de 32 anos

Sobreviveu



15º - 5 de março de 2023

Adolescente de 14 anos do sexo masculino

Internado em estado grave

