Incêndio na COP 30

Local da COP30 permanecerá fechado nas próximas horas, informa ONU

O incêndio atrasou as negociações em Belém, na véspera do encerramento formal do encontro

Corpo de Bombeiros atuaram para apagar as chamasCorpo de Bombeiros atuaram para apagar as chamas - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A área da COP30 afetada nesta quinta-feira por um incêndio permanecerá fechada nas próximas horas, informou a ONU, ressaltando que o fogo foi controlado e que os danos foram limitados.

A reabertura do espaço onde acontecem as negociações não acontecerá antes das 20h, avisou a Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC) às delegações.

O incêndio atrasou as negociações em Belém, na véspera do encerramento formal do encontro.
 

