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Centro Imóvel no Recife onde laje desabou na sexta (17) continua isolado e com escombros na calçada Secretaria-Executiva de Controle Urbano notificou o proprietário para apresentar a licença da obra que originou incidente

Com os escombros ainda sobre a calçada e a área isolada pela Secretaria-Executiva de Controle Urbano (Secon), a laje que desabou na Rua da Saudade, no Centro do Recife, na última sexta-feira (17), segue, até este domingo (19), alterando o fluxo de pedestres na via. No pequeno prédio funcionava uma gráfica.

Nesta manhã, populares caminhavam pela rua e paravam para observar os escombros, que chamam a atenção. O proprietário da gráfica, que estava no local, se recusou a falar com a reportagem. Segundo moradores, o homem passa boa parte do dia vigiando os equipamentos que ainda permanecem no prédio.

O engenheiro civil Anderson Oliveira mora na vizinhança e, ao passar pelo local, analisou o cenário.

“Você vê que a viga principal, uma das vigas que sustentam a laje, tá bem desgastada e bem aparente. Então, você derruba umas paredes internas sem escorar a laje, sem escorar a viga, normalmente acontece isso, principalmente em obras antigas. E o problema principal normalmente é este: não pedem um auxílio de um engenheiro para acompanhar a obra”, explica.

O incidente, que deixou quatro vítimas sem gravidade, foi provocado por uma obra realizada no andar acima da gráfica. Segundo os pedreiros entrevistados pela Folha de Pernambuco no local do acidente, duas paredes já haviam sido derrubadas quando a estrutura cedeu. A apuração revelou que 11 pessoas estavam no imóvel.

As normas

Intervenções que alteram elementos estruturais de um imóvel devem ser acompanhadas por um profissional habilitado e contar com uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para engenheiros, ou um Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), para arquitetos.

Previstos pela ABNT NBR 16.280, esses documentos atestam que a obra segue as normas de segurança. A realização desse tipo de intervenção sem acompanhamento técnico é irregular e aumenta o risco de acidentes.

Secretaria-Executiva de Controle Urbano isolou local | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Proprietário notificado

Enquanto as condições da obra são apuradas, a Secretaria-Executiva de Controle Urbano (Secon) aguarda resposta do proprietário imóvel, notificado pela pasta para apresentar a licença da reforma, segundo a Defesa Civil do Recife.

Em nota, o órgão ainda afirma que:

“Enviou equipe para atender ocorrência de desabamento na Rua da Saudade, número 251. Após vistoria, a área externa foi isolada com cavaletes e fita zebrada, para restringir o acesso de pessoas e garantir a segurança do entorno. Houve quatro vítimas não fatais, que foram socorridas e encaminhadas para atendimento de saúde. A Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, que são gratuitos e funcionam 24h por dia”, comunicou à reportagem.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os escombros são de responsabilidade do proprietário dos imóvel. O órgão também afirma que realiza monitoramento diário da situação.

Como foi na sexta-feira (17)?

Entre os quatro socorridos, um era um pedreiro que estava em uma obra na parte de cima da estrutura. Outros dois homens eram clientes da gráfica e a quarta, uma mulher numa banca de bicho no local.



O coronel Thyndalle Brainer, diretor integrado Metropolitano, explicou como foi a atuação do Corpo de Bombeiros na ocorrência.



"Chegando aqui, nós nos deparamos com três vítimas sob os escombros, uma estava liberada e duas presas ainda. Fizemos o resgate da primeira vítima, transportamos até o hospital e depois a retirada dos escombros de outras duas vítimas entregues ao Samu. Foram quatro vítimas, uma estava fora, na calçada, foi atendida antes da nossa chegada e outras três vítimas atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros, todas levadas ao hospital", disse.



"O que a gente identificou foi que uma laje da parte do andar superior desabou. As causas serão avaliadas por processo específico", completou o bombeiro.



O desabamento

Quatro pedreiros estavam realizando um serviço de demolição de paredes na parte de cima do imóvel. Uma parte já tinha sido executada quando ocorreu o desabamento.



Bruno Rodrigues, um dos pedreiros da obra, explicou como se deu a situação na Boa Vista. "Tínhamos realizado a queda de duas, estávamos finalizando quando houve o estrondo e causou o acidente", iniciou.



Uma parte da laje caiu sobre a perna de um dos trabalhadores, que não teve o nome identificado. Ele machucou uma perna e precisou ser encaminhado ao Hospital da Restauração (HR).



"A laje caiu por cima dele, que ficou com a perna presa. Os outros dois saíram do prédio e a gente ficou dando o suporte. A informação que eu tenho foi que ele machucou as pernas. Não sei se foi fratura, mas nada de tão grave. Ele estava bem e consciente. O tempo todo falando", completou Bruno Rodrigues.



Além dos Bombeiros, equipes da Defesa Civil do Recife, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local



Em nota, a Defesa Civil do Recife informou que enviou equipe para atender ocorrência na Rua da Saudade, número 2787.



"Os técnicos constaram que houve desabamento no imóvel pertencente a uma gráfica. Houve quatro vítimas não fatais, que já foram socorridas e encaminhadas para atendimento de saúde", disse a Defesa Civil, que mantém equipe realizando vistoria no local.

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