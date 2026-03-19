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INCÊNDIO NO IGNÊZ ANDREAZZA "Local totalmente irregular, cheio de entulho", diz perito sobre imóvel onde dois meninos morreram Incêndio foi registrado em apartamento no Recife onde estavam cinco pessoas, entre elas, dois meninos de 9 e 11 anos

"Muito entulho e risco iminente de incêndio" foi o que verificou a perícia no apartamento onde duas crianças morreram no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife.

Na madrugada desta quinta-feira (19), um incêndio foi registrado no imóvel onde estavam cinco pessoas, entre elas, dois meninos de 9 e 11 anos, que foram encontrados mortos.

Em entrevista à imprensa ao final do trabalho pericial, o perito do Instituto de Criminalística (IC) André Amaral informou que havia muito entulho e materiais eletrônicos no apartamento.

"Muito entulho, você tem que sair por cima derrubando geladeira, televisão. Acumulador mesmo. [...] Os moradores deveriam denunciar. Não dá para dizer se foi criminoso, mas tem culpa nessa situação", afirmou o profissional.

Perito do Instituto de Criminalística (IC) André Amaral | Foto: TV Globo/Reprodução

Informações iniciais apontam que um dos moradores do imóvel atuava como técnico em eletrônica.

"O local é totalmente irregular, cheio de entulho acumulado, e há um risco iminente de incêndio. Na situação que estava, não sei como não aconteceu antes. Se não fosse a equipe do Corpo de Bombeiros ali, o prédio viria abaixo", destacou o perito.

Ainda de acordo com André Amaral, devido à grande quantidade de entulhos, ainda não foi preciso definir a causa do incêndio.

"É tanto entulho que você não tem elementos para dizer exatamente onde começou [...] Depois do incêndio, tem celular tocando. Tem tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de incêndio iminente", destacou o perito.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto informou que as crianças vítimas do incêndio estavam no quarto e não conseguiram sair.

"O que pôde fazer, foi feito, tendo em vista que é um apartamento muito cumulativo. Muitos materiais eletroeletrônicos dentro do apartamento. Se ele [incêndio] se alastrasse para a sala, seria até pior a situação. O que foi observado pela equipe que chegou primeiro é que as crianças estavam no quarto, sem condições de sair e, infelizmente, vieram a óbito", relatou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, que enviou seis viaturas ao local e realizou o trabalho de rescaldo, já finalizado.

Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Paulo Roberto | Foto: TV Globo/Reprodução

Entenda o caso

Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 3h58, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de incêndio no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias.

No local, foram encontrados os corpos carbonizados das crianças, de 9 e 11 anos. Além disso, três pessoas foram atendidas: a mãe, o pai e avô das vítimas, e socorridas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Posteriormente, o pai teve alta da unidade de saúde. Já a mãe dos meninos, de 44 anos, e o avô, de 78, seguem internados "com quadros de saúde estáveis".

Em solidariedade aos dois meninos que morreram no incêndio, o colégio onde eles estudavam e a mãe das vítimas trabalha cancelou as aulas desta quinta-feira (19).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Visão lamentou a morte dos estudantes Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos.

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