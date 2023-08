Localidade do nordeste da Ucrânia recomenda retirada de civis por avanço russo

A- A+

As autoridades da cidade ucraniana de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia, recomendaram aos seus habitantes mais qualificados, nesta quinta-feira (10), que deixem o local, antes do avanço do Exército Russo que há vários dias reivindique progressos nesta área.

"Levando-se em conta a difícil situação de segurança e o aumento dos bombardeios (...) eles têm a possibilidade de serem levados para um local mais seguro", disse a administração da cidade no Telegram.

Conquistada pelos russos em fevereiro de 2022 e retomada pelas tropas ucranianas em setembro, Kupiansk tinha cerca de 25 mil habitantes antes da guerra.

