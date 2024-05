A- A+

Chuvas no Sul Chuvas: loja da Havan é inundada no Rio Grande do Sul O estado está sob fortes chuvas desde essa segunda-feira (29)

Uma loja da Havan localizada na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi inundada nesta quinta-feira (2). O dono da empresa, Luciano Hang, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que disponibilizará helicópteros para o Governo do Rio Grande do Sul para ajudar na tragédia.

A réplica da Estátua da Liberdade estadunidense, mantida como monumento simbólico da loja que se inspira no modo liberal dos Estados Unidos de gerir a economia, é vista com parte da estrutura completamente submersa em um fluxo de água constante que atinge a Rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica.



O estado da região sul do Brasil está sob fortes chuvas desde a segunda-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul deve continuar recebendo fortes chuvas até este domingo (5).

"São previstos ventos fortes com rajadas acima dos 60 km/h, ocorrência de descargas elétricas, possível queda de granizo e chuvas ainda volumosas podendo superar os 100 milímetros (mm) entre o norte do estado gaúcho e o sul de Santa Catarina", informou o instituto.

O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesse 1° de maio.

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador Eduardo Leite.

