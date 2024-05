A- A+

Geral Loja da Riachuelo sugere compra de mantas para doações ao RS, e vídeo viraliza De acordo com a empresa, ação foi feita por um funcionário e não tem relação com campanhas oficiais

Um vídeo publicado no TikTok mostra uma loja da Riachuelo sugerindo que clientes comprem mantas para doar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi alvo de críticas de internautas que consideraram que a loja estava tentando se aproveitar da tragédia para vender produtos. De acordo com a marca, o episódio foi ação de um funcionário e não faz parte das campanhas oficiais.

Com 1,4 milhão de visualizações e mais de 175 mil curtidas, o vídeo mostra algumas mantas empilhadas no caixa da loja, com uma plaquinha que diz "Compre e doe aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Manta por R$ 39,90". O usuário que fez a publicação escreveu "Enquanto uns choram, a Riachuelo vende lençóis".

"Estão tentando lucrar, lucrar e lucrar em cima do que aconteceu com o sul", publicou uma internauta nos comentários.

A Riachuelo confirmou que o caso aconteceu em uma loja em Camaçari, na Bahia, mas divulgou posicionamento informando que não possui campanhas de incentivo à compra de produtos de sua própria marca para serem doados ao Rio Grande do Sul.

De acordo com a nota, "o cartaz veiculado nas redes sociais foi fixado por iniciativa de um colaborador, sem qualquer direcionamento corporativo para tal. Para garantir que não haja erros de interpretação e desvio de atenção quanto às legítimas medidas de solidariedade e empatia com o povo gaúcho, a Riachuelo informa que o cartaz já foi retirado e o responsável devidamente orientado".

A empresa acrescentou ainda que possui campanhas de doação para a população do estado, além de mobilizações para ajudar os mais de 60 funcionários afetados e suas respectivas famílias por meio de suporte financeiro, material e psicológico.

"Desde o dia sete de maio, mais de 15 mil peças de vestuário, cama e banho já foram doados pela companhia, assim como 3,5 mil litros de água potável. Nas próximas semanas, mais de 70 mil itens serão enviados para a região. Além disso, as mais de 330 lojas da marca se tornaram pontos de coleta de doações de diversos itens que, junto com a Cruz Vermelha e Defesas Civis, são distribuídos periodicamente para diferentes municípios do estado", diz a empresa em nota.

