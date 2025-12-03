A- A+

RIO DE JANEIRO Loja de 20 anos é destruída com incêndio de grandes proporções que atingiu a Ceasa, no RJ Estabelecimento especializada em batata e cebola, faria aniversário de inauguração agora em dezembro; Durante rescaldo, quatro bombeiros sofreram exaustão durante combate às chamas e foram hospitalizados

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos pavilhões da Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira. O complexo teve parte de suas instalações consumida pelas chamas, que avançaram rapidamente por um dos galpões. Ao menos 28 boxes foram atingidos.

Entre as lojas consumidas pelas chamas está a Augi 4343, tradicional no pavilhão, especializada em batata, alho e cebola. A estrutura foi quase totalmente danificada. Segundo as proprietárias que são primas, a loja completaria 20 anos de inauguração no dia 5 deste mês.

Roberta Antunes, que trabalha há duas décadas no Ceasa, descreveu o cenário: — Não restou quase nada. Estamos tentando retirar nossas coisas — teclados, cadeiras, papéis importantes e outros itens que deu para recuperar — mas a mercadoria foi toda. Não deu para recuperar — lamentou a funcionária.

Ela destacou que dezembro é um mês importante não só pelo aniversário da loja, mas também pelo movimento das festas de fim de ano. O prejuízo, segundo ela, deve ser grande.

O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de sete quartéis — Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu — totalizando 110 militares. Por volta das 7h20, o trabalho de combate às chamas já havia completado seis horas.

Foram usadas 31 viaturas, incluindo caminhões de grande capacidade de transporte de água. A Águas do Rio, CET-Rio, Comlurb e Guarda Municipal também atuam no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda durante a madrugada e mobilizou equipes de sete quartéis — Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas e Nova Iguaçu. São 110 homens trabalhando com o apoio de 31 viaturas. Quatro agentes sofreram exaustão durante o combate às chamas e foram hospitalizados. Eles já receberam alta, segundo o coronel da corporação Luciano Sarmento informou em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

A Ceasa é considerada a maior central de abastecimento de alimentos do estado. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

