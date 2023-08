A- A+

Um estabelecimento que confeccionava, clandestinamente, placas de veículos foi descoberto no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) suspeita que o local produzia placas clonadas para veículos roubados. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Segundo o delegado Paulo Gondim, responsável pela investigação, foram encontraram, no local, várias placas prontas, maquinários, chapas adesivadas e inúmeros apetrechos usados para a confecção das placas.

"Foram encontradas 69 já prontas, 113 chapas em branco e mais de 350 fôrmas de letras e números para fabricar placas de carro e moto", afirmou Gondim.

Material foi encontrado no bairro da Iputinga. Foto: Divulgação/PCPE

No estabelecimento, além dos funcionários, estava um homem identificado como pai do dono do espaço. Ele foi autuado em flagrante pelo artigo 311, do Código Penal Brasileiro (CPB), pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo, e encaminhado para a delegacia.

"Foi constatado que o filho evadiu-se do local, mas já foi devidamente identificado e vai ser chamado também para tomar depoimento. [...] Inclusive, a pessoa jurídica da loja da placa é no nome do filho", afirmou o delegado.

O espaço funcionava desde 2019 e atuava para outros estados do Nordeste. Agora, a polícia quer encontrar os compradores. Celulares e todo o material encontrado na loja foram apreendidos e passarão por perícia.

"Essa casa não era autorizada, e os funcionários afirmaram que nunca viram nenhum carro ou moto de clientes para colocar placa. A suspeita é que os autores de roubo e furto de veículos procurassem essa casa para fazer clonagem", explicou Paulo Gondim.

Ainda de acordo com o delegado, após ser encaminhado para audiência de custódia, o homem preso foi liberado. Ele responderá inquérito policial.



Emplacamento de veículos

O delegado Paulo Gondim alerta que, para fazer um emplacamento legal, é necessário agendar uma vistoria no veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

"O órgão vai encaminhar o condutor para uma casa de placas autorizada, para fazer o emplacamento", explicou.

