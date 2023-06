Loja de fogos de artíficio pega fogo na Região Metropolitana de Salvador

A- A+

Uma loja de fogos juninos pegou fogo na manhã desta segunda-feira (19), no centro de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Ainda não há informações sobre feridos.

Moradores gravaram imagens que mostram explosões de fogos de artifício que estavam dentro da loja. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua para controlar o incêndio.

As chamas antigiram barracas ao redor do estabelecimento que também vendem fogos de artifício. A causa do incêndio não é conhecida.

casa de fogos explodindo agora em Simões Filho! Meu Deus pic.twitter.com/rp9g16AYZQ — Danzinho (@eudanzinho) June 19, 2023

