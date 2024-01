Loja judaica em Toronto foi alvo de incêndio criminoso

A- A+

Uma mercearia de propriedade de judeus na cidade canadense de Toronto foi alvo de um suposto incêndio criminoso motivado pelo ódio na quarta-feira (3), disse a polícia de Toronto, que abriu uma investigação sobre o caso.

Os bombeiros foram alertados para controlar o incêndio declarado no interior da International Delicatessen Foods, localizada na zona norte da cidade, na madrugada de quarta-feira. Ninguém ficou ferido, segundo a mídia local.

Grafites com os dizeres "Palestina Livre" foram pintados nas portas do estabelecimento.

"Este é um ato criminoso, violento, dirigido e organizado, e receberá toda a atenção do Serviço de Polícia de Toronto", afirmou a sargento e detetive de operações Pauline Gray.

"Situações como esta abalam as pessoas, diminuem nossa sensação de segurança e de pertencimento", reagiu a prefeita de Toronto, Olivia Chow, na rede social X.

"Os atos de antissemitismo, ódio e violência não têm lugar aqui", completou.

No final de novembro, a polícia da maior cidade do Canadá disse enfrentar "um aumento significativo de crimes de ódio na cidade desde que os acontecimentos no Oriente Médio começaram, em 7 de outubro".

Nessa data, comandos do grupo islamista palestino Hamas invadiram Israel, matando quase 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um cálculo da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Os combatentes também fizeram cerca de 250 reféns, dos quais 129 permanecem em Gaza, segundo as autoridades.

Após o ataque, Israel lançou uma onda de bombardeios e uma ofensiva terrestre em represália. O balanço até o momento é de pelo menos 22.313 mortos, a maioria mulheres e menores, de acordo com o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas.

