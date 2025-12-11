Qui, 11 de Dezembro

EFEITOS ECONÔMICOS

Lojas da Grande São Paulo deixam de faturar R$ 51,7 mi com apagão após vendaval, diz ACSP

A falta de energia prejudicou diretamente 1,5 milhão de pessoas

Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana, em São Paulo.Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana, em São Paulo. - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O comércio da Grande São Paulo deixou de faturar até R$ 51,7 milhões em razão da falta de energia após o vendaval da quarta-feira, 10. A estimativa é do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e tem como base o movimento diário das lojas na capital paulista e cidades vizinhas.

"O impacto se dá, principalmente, pela redução das compras imediatas e das aquisições por impulso", comenta o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.

A falta de energia prejudicou diretamente 1,5 milhão de pessoas.

Segundo Gamboa, a situação afeta, especialmente, as vendas de giro rápido.
 

