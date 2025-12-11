EFEITOS ECONÔMICOS
Lojas da Grande São Paulo deixam de faturar R$ 51,7 mi com apagão após vendaval, diz ACSP
A falta de energia prejudicou diretamente 1,5 milhão de pessoas
Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana, em São Paulo. - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
O comércio da Grande São Paulo deixou de faturar até R$ 51,7 milhões em razão da falta de energia após o vendaval da quarta-feira, 10. A estimativa é do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e tem como base o movimento diário das lojas na capital paulista e cidades vizinhas.
"O impacto se dá, principalmente, pela redução das compras imediatas e das aquisições por impulso", comenta o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.
Segundo Gamboa, a situação afeta, especialmente, as vendas de giro rápido.