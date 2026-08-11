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Prevenção Vistoria de lojas do Centro do Recife tem início nesta terça-feira (11) para prevenir incêndios Ação deve identificar os donos dos estabelecimentos para possíveis riscos de incêndio e prevenção de acidentes

Estabelecimentos das ruas do Centro do Recife começaram a receber vistorias e orientações de segurança de incêndio na manhã desta terça-feira (11). A atividade, que vai até a quinta-feira (13), teve início em lojas da Rua das Calçadas, no bairro de São José.



A intenção da ação é avaliar e orientar os comerciantes, identificando possíveis riscos e contribuindo para a prevenção de acidentes por meio de medidas educativas.

A iniciativa partiu da articulação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), com visitas que estão sendo coordenadas pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife e conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

O Comitê é composto por representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 16º Batalhão, da Neoenergia Pernambuco, da Prefeitura do Recife, da Defesa Civil do Recife, de representantes dos lojistas do bairro de São José, Crea-PE e da CDL Recife.



Segundo o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, a orientação pretende incentivar a cultura de prevenção no comércio da área central da capital pernambucana.



"Nós entendemos que prevenir, além de ser importante, é muito mais barato do que remediar. Nós evidentemente que pode vir a acontecer um outro sinistro, mas esperamos que não e os comerciantes vão estar orientados de que medidas eles podem tomar nos seus estabelecimentos para evitar que isso se repita", afirmou.

Paulo Monteiro, diretor institucional do CDL Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ao final da vistoria, cada estabelecimento receberá um um relatório com recomendações técnicas e operacionais para a adoção das providências necessárias ao fortalecimento das condições de segurança.

"Quando acontece um incêndio, é preciso ressaltar que o prejuízo não é só o prejuízo daquele imóvel que é destruído. Existe toda uma cadeia que é afetada, porque as lojas do entorno ficam impossibilitadas de abrir e de funcionar. Além de gerar desemprego, gera também um impacto muito grande em toda a região que é afetada por esse sinistro. Então, nós esperamos que com essa ação a gente contribua para uma segurança maior dos estabelecimentos", explicou Paulo Monteiro.



Além do bairro de São José, a ação também será replicada nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista. Ao todo, 79 lojas estão previstas para serem vistoriadas durante o momento.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O major do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) Anderson Taquaracy, frisou que as ações são de caráter educativo e que os lojistas não serão punidos, caso eventuais problemas sejam localizados.



"Nossa ação educativa, em apoio a CDL, visa realmente sensibilizar da necessidade de se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros e verificar o sistema de prevenção necessário para a sua loja para evitar a repetição de incêndios", falou.



Para os donos dos estabelecimentos, a principal orientação recebida é buscar a regularização. "Cada loja tem suas características específicas e vai depender muito de sua característica, mas no geral é adotar o primeiro passo, que é regularizar-se junto ao Corpo de Bombeiros", citou o major Taquaracy.

Anderson Taquaracy, major do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com o bombeiro, em caso de irregularidades, será um entregue de termo de notificação, que atesta que a corporação esteve no local.



A própria notificação identificará quais foram os pontos que foram identificados pelo Corpo de Bombeiros e que ele precisa dar entrada.



Segundo Paulo Monteiro, a CDL Recife deve promover outras iniciativas ainda este ano, como oficinas de treinamento de segurança.

"Estão programados treinamentos sobre como usar os equipamentos de combate a incêndios, como extintores. Também de como arrumar melhor os seus depósitos, abrindo os espaços para que as pessoas possam transitar porque também pode acontecer acidentes de trabalho, às vezes, por uma má arrumação de um do seu depósito. Tudo isso faz parte desse programa de ações preventivas", disse o diretor institucional.



Relembre

Em dois anos, aconteceram três incêndios no Centro do Recife, que atingiram pontos comerciais e afetaram a atividade dos estabelecimentos.

Em outubro de 2024, uma loja infantil, próxima à Praça Dom Vital e ao Mercado de São José, foi atingida por um incêndio.

Em maio de 2025, um incêndio de grandes proporações destruiu a loja Lin Lin Festas. Após mais de um ano, o estabelecimento segue fechado e interditado.

Loja Lin Lin Festas, no bairro de São José, sofreu um incêndio em maio de 2025 e continua interditada. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Já em maio deste ano, outro incêndio afetou cerca de 4 lojas na Rua de Santa Rita, também no bairro de São José.

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