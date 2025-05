A- A+

PERNAMBUCO Lojistas alegam saques em lojas do prédio que pegou fogo no centro do Recife; veja o que diz a PM 13 lojas seguem interditadas e aguardam vistoria da Defesa Civil e de outros órgãos responsáveis

Insegurança e medo da perda de mercadorias é o sentimento comum entre os lojistas que possuem estabelecimentos comerciais no prédio do antigo Cinema Glória, que pegou fogo na última sexta-feira (16).

A estrutura principal, que fica na rua Direita, no bairro de São José, hoje opera como uma loja de produtos para festas, chamada Lin Lin Festas. Além dela, as chamas e os danos estruturais também atingiram outras lojas adjacentes e boxes de comércios.

Na manhã desta segunda-feira (19), lojistas e funcionários afetados pela interdição dos 13 imóveis comerciais impactados, feita pela Defesa Civil do Recife, se reuniram em frente ao local do incêndio em busca de novas informações.

De acordo o grupo, além dos prejuízos provocados pelo incêndio e com o fechamento das lojas, os furtos e a falta de segurança também estão causando problemas na região.





Segundo o proprietário do edifício principal, Eduardo Leite, criminosos estariam invadido o local interditado durante a madrugada e quebrando paredes para ter acesso aos outros estabelecimentos, que funcionam com arquitetura conjugada (parede com parede).

“Eles entraram pela estrutura do prédio do antigo cinema, que estava em chamas, mas ainda assim eles conseguiram entrar. Com isso, foi possível ter acesso a mercadoria de diversas lojas”, explicou.



Com medo de novos ataques, o grupo de lojistas afetados contratou uma equipe de segurança particular para o local. Segundo Eduardo, foram feitas tentativas “frustradas” de contato com a polícia.

“Depois dos furtos, a gente pediu apoio da polícia, mas não chegou nenhuma viatura além das que fazem a ronda normal do bairro”, destacou o proprietário.

Nota da Polícia Militar

A Polícia Militar de Pernambuco, através do 16º BPM, informa que lamenta profundamente o incêndio ocorrido e se solidariza com os comerciantes da área afetada. Em relação ao policiamento no local do incidente, uma guarnição permanece em ponto base fixo. Quanto ao policiamento do bairro, a unidade disponibiliza diariamente: uma guarnição ordinária, dois trios de motopatrulhamento, duas guarnições da Operação Cerne, além do GATI, que atua em toda a área de responsabilidade do Batalhão.

Diante dos acontecimentos relatados, o policiamento na área seguirá com reforço mantido, com o objetivo de coibir ações criminosas e garantir maior sensação de segurança à população.

