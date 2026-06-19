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Estradas Lombada eletrônica na BR-232 será desativada temporariamente durante o São João, diz DER-PE Medida será adotada entre esta sexta-feira (19) e a próxima quinta-feira (25) para contribuir com a fluidez do tráfego

Apenas uma lombada eletrônica, localizada na BR-232, sentido Recife, logo antes do acesso à BR-408, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, terá a sua operação temporariamente desativada durante o período de São João.

A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) na manhã desta sexta-feira (19).

A desativação ocorrerá das 12h desta sexta (19) até às 5h da próxima quarta-feira (25), período em que é esperado um aumento significativo do fluxo de veículos nas rodovias pernambucanas.

A medida se aplica exclusivamente ao equipamento localizado na BR-232, sentido Recife, logo antes do acesso à BR-408, no Curado, não abrangendo outros pontos de fiscalização eletrônica da rodovia.

Segundo o DER-PE, o objetivo é contribuir para a melhoria da fluidez do tráfego durante as festividades juninas e reduzir os transtornos decorrentes do expressivo volume de veículos previsto para o período.

O órgão ressalta que a desativação temporária deste equipamento não afasta, flexibiliza ou descaracteriza a legislação de trânsito vigente no trecho, permanecendo integralmente válidos os limites de velocidade estabelecidos, as normas de circulação e o dever de condução segura por parte dos motoristas.

Além disso, a iniciativa constitui medida operacional excepcional voltada à gestão do fluxo viário durante o período festivo, sem prejuízo das demais ações de fiscalização e segurança viária desenvolvidas pelos órgãos competentes.

Serviço

Local: BR-232, sentido Recife, antes do acesso à BR-408, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes

Período de desativação: das 12h desta sexta-feira (19) às 5h da próxima quinta-feira (25)

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