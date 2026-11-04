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INTERNACIONAL

Londres pede união de esforços sobre o custo de vida após eleições nos EUA

Burnham acrescentou que não será possível reduzir os preços até que a guerra dos Estados Unidos no Irã "seja resolvida"

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Eleições nos Estados UnidosEleições nos Estados Unidos - Foto: Charly Triballeau/AFP

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, disse, nesta quarta-feira (4), que a vitória contundente dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos é uma oportunidade para que o mundo se "una" em torno da resolução dos problemas do custo de vida.

"O presidente (americano, Donald) Trump aceitou os resultados, e acho que o mundo agora tem a oportunidade de se unir em torno do tema que está afetando a todos nós, que é o custo de vida", disse Burnham a jornalistas.

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Burnham acrescentou que não será possível reduzir os preços até que a guerra dos Estados Unidos no Irã "seja resolvida".

Os democratas encabeçaram um tsunami político na terça-feira nos Estados Unidos e se apoderaram do Congresso, em um revés humilhante para Trump que reflete uma insatisfação profunda com o custo de vida, o tarifaço e a guerra contra o Irã, que fez dispararem os preços dos combustíveis.

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