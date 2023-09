Londres planeja transformar túneis de espionagem da 2ª Guerra em atração turística

A- A+

Londres pretende transformar, em breve, uma vasta rede de túneis subterrâneos da época da Segunda Guerra Mundial em uma das atrações mais curiosas e imersivas para turistas na cidade.

Localizados a pouco mais de 40 metros de profundidade de uma estação de metrô na capital britânica, os túneis da Kingsway Exchange foram construídos na década de 1940 para proteger londrinos de bombardeios durante o conflito. Desde então, não foram mais abertos ao público, sendo utilizados nas décadas seguintes como abrigo de autoridades e, inclusive, como central de comunicações durante a Guerra Fria.

A proposta da "The London Tunnels" ("Os túneis de Londres"), que ainda deve ser aprovada até o fim do ano, é restaurá-los e reabri-los até 2027. O custo total é estimado em cerca de US$ 268 milhões (R$ 1,3 bilhão), sendo mais da metade apenas para a restauração dos mais de 8 mil metros quadrados ocupados pelos túneis.

O projeto, liderado pelo CEO da companhia, Angus Murray, prevê a instalação de telas imersivas de alta resolução, estruturas interativas, tecnologia emissora de odores e caixas de som potentes.

"Queremos honrar e preservar o passado, ao explorar os desafios enfrentados durante a Blitz [campanha de bombardeamentos estratégicos realizada na guerra pela Luftwaffe, a aviação alemã, contra o Reino Unido], à mudança para central telefônica que conectava a Casa Branca e o Kremlin durante a Guerra Fria", descreve o site do projeto.

"Com a sua vasta escala e longos corredores, existe uma oportunidade não só para restaurar, mas também para recriar; permitindo aos visitantes experimentar algo verdadeiramente único e explorar tópicos mais amplos nas artes, natureza e ciências", continua.



Porém, a maior ameaça imediata ao sonho de Murray é provavelmente o sistema de planejamento britânico. Segundo a Bloomberg, ele está consultando os conselhos da cidade de Londres sobre o projeto, defendendo que a cidade deve apreciar os benefícios de uma nova atração que poderia atrair investimentos para uma parte de Londres que tem pouca demanda.

— Eu compararia isso com algo tão icônico quanto a London Eye? Sim — disse Murray durante um passeio pelos túneis em agosto. — Quem não viria aqui?

As decisões de desenvolvimento no Reino Unido estão nas mãos dos conselhos locais. Os residentes são convidados a partilhar as suas opiniões antes da votação das candidaturas, um processo que pode sufocar projetos comerciais ambiciosos.

