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Guerra Londres recebe conversas sobre missão para proteção navegação em Ormuz Via tinha sido bloqueada pelo Irã após ser alvo de ataques dos Estados Unidos e de Israel

O Reino Unido anunciou que acolherá a partir desta quarta-feira (22, data local) militares de cerca de 30 países para debater durante dois dias a formação de uma missão liderada em conjunto com a França para proteger a navegação no Estreito de Ormuz.

Essa via, por onde transitava um quinto das exportações mundiais de hidrocarbonetos, foi bloqueada eficazmente pelo Irã após ser alvo de ataques dos Estados Unidos e de Israel, iniciados em 28 de fevereiro e que deram início à guerra no Oriente Médio.

Esta conferência permitirá "progredir no planejamento detalhado" da reabertura do estreito assim que as condições o permitirem, após os "avanços" obtidos nas conversas em Paris na semana passada, detalhou o Ministério da Defesa britânico.

“O objetivo de hoje e amanhã é traduzir o consenso diplomático em um plano comum para garantir a liberdade de navegação no estreito e apoiar um cessar-fogo permanente”, declarou o ministro da Defesa britânica, John Healey, citado em comunicado.

Healey se mostrou confiante de que "é possível obter avanços concretos".

Estas conversas chegam após as negociações sobre este estreito estratégico, que se reuniram, na sexta-feira, em Paris, mais de 40 países, sob a direção do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e do presidente francês, Emmanuel Macron.

Starmer indicou que França e Reino Unido vão liderar uma missão multinacional para garantir a liberdade de navegação em Ormuz "assim que as condições o permitam".

Londres e Paris insistiram em que esta força fosse exclusivamente defensiva e apenas seria destacada quando uma paz rigorosa estivesse estabelecida na região.

Estados Unidos e Irã não participaram dessas conversas.

Antes da reunião de Paris, Downing Street havia anunciado a realização de uma cúpula de planejamento militar esta semana, sem dar mais detalhes.

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