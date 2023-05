A- A+

Uruguai Longa seca ameaça fornecimento de água potável no Uruguai É o pior déficit hídrico desde o começo dos registros, há 74 anos, segundo dados oficiais

“Como o mate está salgado!”. A queixa tem sido comum nos últimos dias no Uruguai, um país cortado por vários córregos e rios que precisou recorrer a fontes de água salgada devido a uma seca que dura mais de três anos.

É o pior déficit hídrico desde o começo dos registros, há 74 anos, segundo dados oficiais. Ameaça o fornecimento de água potável em Montevidéu e região metropolitana, onde vive cerca de 1,8 milhão de pessoas, mais da metade da população do país.

O reservatório de Paso Severino, a 90 km da capital, é a principal reserva de água doce para a área, potabilizada e bombeada à rede pela estatal Obras Sanitárias do Estado (OSE). Mas, sem chuvas, resta água para cerca de 18 dias, alertou na segunda o presidente da OSE, Raúl Montero.

Diante da seca excepcional, a estatal decidiu em 26 de abril adicionar água proveniente da foz do rio Santa Lucía, salobra devido à proximidade com o estuário do Rio da Prata.

Desde então, a água da OSE passou a apresentar níveis de até 440mg/l de sódio e 720mg/l de cloreto, muito acima dos regulamentos atuais, que estabelecem um limite de 200mg/l e 250mg/l, respectivamente.

"Antes eu bebia direto da torneira e não tinha gosto ruim. Agora nem pensar", disse María Esther Fernández, uma aposentada de 72 anos, enquanto comprava água engarrafada em um supermercado em Montevidéu.

É “água segura”, afirmam as autoridades. Porém, recomendam que quem tem hipertensão a não beber mais de um litro por dia e que pessoas com doença renal crônica, insuficiência cardíaca, cirrose e grávidas a evitem.

O impacto também é sentido no bolso: um galão de 6,25 litros de água custa 130 pesos (16,60 reais, na cotação atual). Segundo a Associação de Supermercados do Uruguai, a venda de água engarrafada triplicou.

O governo de centro-direita do presidente Luis Lacalle Pou anunciou na terça-feira a construção de uma represa provisória para garantir a estabilidade de Paso Severino.

Também planeja adquirir uma usina de dessalinização portátil e agilizar os reparos de tubulações para evitar perdas.

“Vamos manter o fornecimento nas condições atuais até que cheguem as chuvas”, prometeu o secretário da Presidência, Álvaro Delgado.

O tema domina o debate político do país. No Senado, em uma sessão de 12 horas que discutiu soluções, a oposição questionou o governo por tomar medidas “muito tardias”.

Em frente à residência presidencial, cerca de 200 manifestantes protestaram contra uma iniciativa do governo que prevê uma fonte alternativa ao rio Santa Lucía, considerada pelos críticos uma privatização do recurso.

Veja também

Mundo Anistia Internacional pede libertação de presos políticos em Cuba