GREVE DO METRÔ Longas filas e demora no deslocamento marcam volta pra casa no Recife nesta sexta (11) Apesar do Plano de Contingência, mobilidade de passageiros foi prejudicada

Com a greve do Metrô do Recife, o retorno para casa dos passageiros que costumam utilizar o meio de transporte para se deslocar foi mais demorado nesta sexta-feira (11). A paralisação geral do sistema, retomada na manhã de hoje, afetou cerca de 180 mil passageiros que utilizam o transporte diariamente.

Para minimizar os impactos na rotina da população, o Consórcio Grande Recife ativou um Plano de Contingência durante o dia. A operação envolveu a circulação de três linhas de ônibus especiais que realizavam a conexão entre os terminais integrados do Barro, Jaboatão, Camaragibe, TIP, Joana Bezerra e Afogados.

Linhas especiais entraram em operação

No terminal integrado de Joana Bezerra, o árbitro de futebol Mike Silva, de 40 anos, aguardava pela chegada do TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro. De folga, ele precisou se deslocar até o centro do Recife para resolver questões pessoais.

“Moro no Alto Dois Carneiros e para chegar ao meu compromisso precisei andar por 30 minutos até a avenida mais próxima. De lá, peguei um ônibus até a cidade”.

Na volta pra casa, foi preciso enfrentar a longa espera pelo transporte. O trajeto que costuma ser realizado em cerca de 1h20 com o metrô, deverá levar mais de 2 horas nesta sexta de paralisação. “Peguei um ônibus para descer aqui e ainda vou pegar outro para chegar no Barro. Lá ainda tenho que pegar mais um para poder chegar em casa”.

A mesma realidade precisou ser encarada pela consultora Maria Eduarda Cavalcante, de 27 anos, que levou 3 horas para chegar no trabalho. Com o metrô, o mesmo trajeto é realizado em metade do tempo.

“Como eu moro em Moreno, tive que pegar um ônibus até Jaboatão. Depois fui até o Barro e peguei outro ônibus para Joana Bezerra. Quando cheguei aqui, peguei o 4º até o Pina”.

Na volta, a espera também prometia ser longa. “Passei mais de 1 hora esperando numa fila enorme e nada de ônibus. Nas outras paralisações ainda tentei trocar a rota, mas não compensa. Esse ainda é o melhor caminho”.

Longas filas foram formadas nos terminais integrados da RMR

O retorno também foi complicado para a auxiliar administrativa Liliane Sara, de 30 anos. A jornada do trabalho até em casa foi encerrada no TI Largo da Paz, em Afogados, depois de 3 horas.

“Esperei o primeiro ônibus por 40 minutos, lá em Candeias. Quando chegou estava super lotado. Ainda passei mais uma hora esperando o Tancredo Neves pra poder chegar aqui”.

Sem acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a paralisação total do Metrô do Recife deverá seguir por tempo indeterminado. Na próxima segunda-feira (14), os metroviários realizam uma nova assembleia geral para definir os rumos da paralisação.

Por meio de nota, a companhia informou que está adotando as "medidas cabíveis para retomada da operação de trens em Recife, visando o atendimento à população".

A CBTU destacou ainda que a nova proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024 foi "apresentada a todos os sindicatos, que se comprometeram a submetê-la à categoria" e que a empresa "sempre esteve e continua aberta para o diálogo com os sindicatos e entende que este é o melhor caminho para um acordo célere".

