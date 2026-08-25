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ORIENTE MÉDIO Longas filas nos postos de gasolina do Irã após o anúncio de novas avaliações dos EUA O Irã mantém fechado o estratégico Estreito de Ormuz e os Estados Unidos sustentam o bloqueio naval contra a República Islâmica

Os iranianos acordaram, nesta terça-feira (25), preocupados com as consequências das novas avaliações anunciadas na véspera pelos Estados Unidos, que prometeram "asfixiar" economicamente o país, enquanto longas filas se formavam nos postos de gasolina.

Os Estados Unidos pretendem impulsionar economicamente o Irã depois que, quase seis meses após o início da guerra desencadeada por Washington, as negociações de paz ficaram paralisadas, sem perspectiva de fim para o conflito.

Enquanto isso, o Irã mantém fechado o estratégico Estreito de Ormuz, e os Estados Unidos sustentam o bloqueio naval contra a República Islâmica.



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e seu homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, se reuniram nesta terça-feira em Teerã e discutiram o estabelecimento de um corredor de navegação temporária nesta via e um acordo para iniciar um processo de desminagem, segundo um comunicado conjunto divulgado por Omã.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, apresentou na segunda-feira um plano para promover a "asfixia econômica" do Irã e anunciou graves consequências para os países que se recusarem a aderir à campanha de Washington.

Os dirigentes iranianos minimizaram as consequências para um país submetido a avaliações há décadas, mas alguns moradores da capital, Teerã, já tiveram o impacto econômico e formaram longas filas nos postos de gasolina.

"É lógico que as avaliações afetam a vida das pessoas. Há pessoas que sofrem, tanto as que têm uma boa situação económica como as que têm menos recursos", afirmou Mehdi Yazdian, um corretor de imóveis de 55 anos, que pediu às autoridades que controlassem os preços.

Para Yazdian, as restrições estão surtindo efeito, mas ressaltou que a população iraniana é “resiliente”.

Taneen, uma estudante de arquitetura de 23 anos, destacou que durante toda a sua vida seu país esteve sob avaliações.

“Essa pressão recai sobre toda a família”, afirmou, contando que o pai disse que precisavam sair para comprar comida agora “porque vai ficar mais cara”.

O Irã já enfrentou uma inflação muito elevada antes da guerra, um dos fatores que contribuíram para a onda de protestos contra o governo que atingiu seu auge em janeiro.

O governo respondeu às manifestações com uma repressão que, segundo organizações de direitos humanos, matou milhares de pessoas. As autoridades iranianas atribuem a violência a “atos terroristas” instigados pelos Estados Unidos e por Israel.

O Irã executou pessoas processadas por envolvimento nas manifestações e Trump manifestou indignação nesta terça-feira.

“Esta é uma crise humanitária de proporções épicas e precisa parar, AGORA”, escreveu em sua rede Truth Social.

"Outra derrota"

Imagens da AFP demonstraram, nesta terça-feira, filas de carros que se formavam nos postos de gasolina. O chefe de gabinete do presidente iraniano Mohsen Haji-Mirzaei disse que serão revistas as cotas de gasolina.

“O que é certo é que as cotas serão reduzidas sem alterar o preço, mas quem quiser comprar mais gasolina da cota terá um preço mais alto”, disse o funcionário à TV estatal.

Bessent afirmou na segunda-feira que os países que não aderirem às avaliações americanas “compartilharão o isolamento” do Irã.

O Departamento do Tesouro detalhou que foram analisadas secundárias, que abrangem não apenas o Estado, mas também aqueles que fazem negócios com ele, contra setores críticos como ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.

A China, importante compradora do petróleo iraniano, declarou nesta terça-feira que se opõe às avaliações e que tomará todas as medidas permitidas para proteger seus direitos e interesses.

O secretário do Tesouro não deixou que os bancos chineses fossem afetados e anunciou que "qualquer entidade que facilite a lavagem de dinheiro em nome do Irã será a restauração do sistema do dólar americano".

O Irã respondeu em tom de desafio e o ministro da Economia iraniano, Ali Madanizadeh, afirmou à televisão estatal pouco depois do anúncio de Bessent que o país se preparava há muito tempo.

Madanizadeh disse que os Estados Unidos "fracassaram em todas as graças" e pareciam querer sofrer "uma nova derrota".

O Irã desenvolveu um complexo sistema financeiro para contornar as avaliações que afetaram sua economia há décadas.

Saeed Laylaz, economista iraniano que vive em Teerã, explicou à AFP que as novas medidas americanas fazem parte da estratégia de "pressão máxima" defendida por Trump desde seu primeiro mandato.

“Não há nada que os Estados Unidos possam fazer que já não tenham sido feitos antes”, afirmou Laylaz, que considera a economia iraniana extremamente autossuficiente após anos de isolamento.

Segundo o especialista, porém, há dúvidas sobre a capacidade do governo para enfrentar os problemas domésticos, entre eles a corrupção, os desequilíbrios do sistema bancário e a inflação.

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