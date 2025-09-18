A- A+

MEDICINA Longevidade é tema de debate em evento da área de saúde promovido pela Inspirali nesta quinta (18) O evento marca a chegada da instituição de ensino à capital pernambucana, que abre as portas para pacientes e alunos em 9 de outubro

A Inspirali, uma das maiores organizações de educação médica do Brasil, chega ao Recife e se prepara para inaugurar a nova sede em 9 de outubro, quando começa a receber pacientes e alunos na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, na Boa Vista, na área central da cidade.

As ações da instituição na capital pernambucana já foram iniciadas e nesta quinta-feira (18), às 19h, a Inspirali promove um evento que abordará o tema “Longevidade”.

O encontro será realizado no Moinho Recife, na Rua de São Jorge, no Bairro do Recife, e reunirá médicos e convidados para um momento de debate sobre o tema, conduzido pelo Dr. Bruno Kosminsky, através do painel “Longevidade: integrando saúde, bem-estar e vitalidade”, com as médicas Beatriz Tupinambá e Carla Tavares. Após o debate, os presentes poderão desfrutar de coquetel volante e apresentações culturais.

Para Guilherme Dias, diretor-executivo da Inspirali, o evento é mais um passo para celebrar a chegada à capital pernambucana.

“Esse é o primeiro de muitos eventos médicos que faremos na cidade, sempre trazendo conteúdo de excelência e profissionais de destaque nacional. O tema ‘Longevidade’ é abrangente e permeia diversas especialidades, motivo pelo qual foi escolhido para a ocasião”, destacou.

A nova sede já recebeu a visita de diversas autoridades. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entre outras autoridades, conheceram o espaço e assinaram o termo de parceria entre a instituição de ensino e o MDS.

Educação médica

Considerada uma das maiores organizações de educação médica do Brasil, a Inspirali oferece graduação e pós-graduação médica. Na graduação, a Inspirali conta com 15 instituições de referência em todo o país, que fazem parte do grupo Ânima Educação, um dos maiores grupos de ensino do Brasil.

Atualmente a instituição conta com mais de 12 mil alunos de medicina em formação, em cursos baseados em um modelo acadêmico, reconhecido entre os mais inovadores do mundo, voltado para formar médicos de alta performance com visão integral do ser humano.

Na pós-graduação, a Inspirali oferece mais de 40 programas de pós-graduação médica lato sensu, com mais de 10 mil médicos já formados em educação médica continuada. A estrutura inclui ainda 1.700 professores atuantes e 300 ligas acadêmicas em operação em todo o país.

A Inspirali também possui Centros de Pesquisa Clínica em todo o Brasil, fortalecendo o desenvolvimento científico e formando médicos conectados às realidades sociais do país.

Educação continuada

Na educação médica continuada, a Inspirali é referência nacional em especialização lato sensu, com marcas líderes de mercado como Inspirali Educação Médica Continuada, IBCMED e MedPós. Já são mais de 10 mil médicos formados em programas de pós-graduação, fellowships, atualizações e certificações internacionais.

A instituição alia tecnologia, professores de referência, práticas intensivas e metodologias ativas em formatos digitais, híbridos e presenciais.

Com informações da assessoria.

