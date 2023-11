A- A+

cuidados Longevidade: veja as chaves para se chegar aos 100 anos (e com saúde) Recomendação é adotar uma série de hábitos combinados, comuns só para cerca de 5% de toda a população mundial

Hoje é possível chegar aos 100 anos ou mais com qualidade de vida. Desde 1860, a expectativa de vida duplicou, e só entre 2020 e 2030 poderá aumentar mais duas décadas. A ideia agora é “quero morrer jovem… em idade avançada”. A expectativa de vida nos países de rendimento elevado é de 80 a 85 anos. Na Argentina e nos Estados Unidos, de "apenas" 76. Uma preocupação é como apoiar tantos idosos, de modo que, aos 90 anos ou mais, pareçamos hoje uma pessoa saudável de 60 a 70 anos. Uma redefinição de idade é possível com a ativação de certos genes que retardam o envelhecimento celular, gerando a “velocidade de escape da longevidade”.

Em um estudo para avaliar se o risco de desenvolver Alzheimer poderia ser previsto, foram analisados cérebros doados por freiras com idades entre 75 e 100 anos. Foram avaliadas as autobiografias que escreveram aos 20 anos e aquelas que tinham textos mais longos, maior densidade de ideias e conceitos positivos tiveram menor incidência de demência e maior expectativa de vida. Alguns até tiveram sinais de Alzheimer no cérebro, mas não apresentavam sinais da doença. Autores de biografias curtas tiveram maior incidência de Alzheimer.



Foto: Freepik

Estudos de ressonância magnética mostraram que o volume cerebral aumenta em pessoas que andam mais. O exercício aeróbico combinado com o anaeróbico reduz a mortalidade em até 40%. A alimentação é fundamental, e o objetivo deve ser definir o que, quanto e quando comer. Pessoas que comem peixe semanalmente têm maior volume cerebral. O jejum intermitente tem um efeito positivo na perda de peso, gordura e saúde cardiometabólica.

Controlar o estresse, horas de sono adequadas, moderar a ingestão de álcool, evitar cigarros – o Reino Unido propôs proibir a venda de cigarros e a Nova Zelândia vai proibi-la aos nascidos desde 2008 – são alguns hábitos que promovem a longevidade.

Uma tecnologia permite definir a idade das artérias de acordo com a quantidade de colesterol aderido à parede arterial. Também é possível definir a idade biológica medindo os danos no DNA. Se a idade biológica de uma pessoa for igual ou superior à sua idade cronológica, isso é uma indicação de que as medidas para reverter o envelhecimento devem ser aumentadas.

A estimulação cognitiva com programas de computador é eficaz em pessoas com doenças cognitivas e também em pessoas sem esses distúrbios devido à necessidade de manter o processamento mental rápido e acumular informações no mundo atual. Os suplementos desenvolveram-se exponencialmente, mas entre mais de 6.000 produtos, apenas alguns têm evidências de eficácia. Mas a chave para a longevidade não é fazer nenhuma das mudanças descritas, mas sim é essencial fazer tudo. Menos de 5% da população faz isso.

O efeito na longevidade está sendo avaliado com a câmara hiperbárica, banhos de água gelada e uso de sauna. A poluição atmosférica é um risco ignorado, pelo que a OMS definiu que até 5 microgramas de partículas de 2,5 mícrons por m3 não causam danos. Em Buenos Aires, por exemplo, o valor é de 15 microgramas. Essas partículas chegam às artérias, onde causam ataques cardíacos, derrames e demência. Oito milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo devido à poluição.

David Sinclair, da Universidade de Harvard, conseguiu “reiniciar” as células do nervo óptico estimulando genes embrionários em animais cegos que recuperaram a visão. Seu trabalho foi publicado na capa da prestigiada revista Nature sob o título “Voltando no tempo”. Mais recentemente, Sinclair relatou que um “coquetel” químico rejuvenescia os animais.

Um objetivo principal é modificar geneticamente proteínas chamadas sirtuínas, que atuam na neuroproteção, nas respostas imunológicas e no desenvolvimento, ciclo e reparo do DNA celular. Em um artigo recente, a transfusão de sangue de ratos jovens para outros adultos rejuvenesceu estes últimos em 9%, o que equivaleria a seis anos em um ser humano. A rapamicina, medicamento para uso em transplantes, é um inibidor do complexo mTOR que atua no metabolismo celular e tem demonstrado potencial para prolongar a vida.

A inteligência artificial não substituirá os médicos, mas inúmeros estudos demonstraram que a IA tem uma capacidade de diagnóstico que aumenta a eficácia dos médicos e reduz significativamente os seus erros.

Os avanços descreviam o progresso minuto a minuto. Se esperarmos até estarmos prontos para incorporá-los, será tarde demais. O objetivo de parar o relógio biológico para completar 100 anos em um estado físico e cognitivo ideal é agora uma realidade.

