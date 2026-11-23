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MUNDO Lontras de Kuala Lumpur viram embaixadoras da descontaminação Pouco se sabe sobre as lontras de Kuala Lumpur, diferentemente de suas vizinhas de Singapura

Debaixo de um emaranhado de rodovias na capital da Malásia, uma família de lontras brinca em uma área arenosa às margens de um rio para deleite dos pedestres, que observam a cena com curiosidade.

Em algumas regiões de Kuala Lumpur veem-se pequenos grupos de lontras-de-pelo-liso, inclusive ao longo do rio Klang, que chegou a ser um dos mais contaminados do mundo.

Desconhece-se se estes animais voltam para a cidade ou se sua presença havia passado despercebida.

Mas o certo é que o rio Klang está mais limpo e é mais acolhedor para estes mamíferos qualificados como "vulneráveis" pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

O rio estava no pior nível (5 de 5) da classificação do governo malaio sobre a qualidade da água. Após anos de trabalho, passou ao nível 3, o que indica uma contaminação moderada.

Esta melhora parece ter animado as lontras a se estabelecerem ali, explica Woo Chee Yoong, especialista malaio em fauna silvestre.

"Onde há lontras, há peixes. Quando há peixes, isso significa que toda a rede fluvial está limpa e saudável para todas as comunidades dos arredores", ressalta.

Nos últimos anos, vários destes pequenos animais foram filmados tomando sol às margens de cimento ou nadando em frente às estações do metrô. Os vídeos viralizaram.

Hasan Ujang, um militar reformado, passa o tempo observando-as de seu apartamento, vendo-as "brincar uma e outra vez, como se fossem crianças".

Conviver com as lontras

Pouco se sabe sobre as lontras de Kuala Lumpur, diferentemente de suas vizinhas de Singapura.

"Não sabemos quantos grupos há, nem como se deslocam", lamenta Woo Chee Yoong, cofundador da Rede Malaia de Lontras (MON), em 2020.

Seu grupo pretende criar uma rede civil que permita aos moradores reportar suas observações.

Além do rio Klang, lontras foram avistadas em locais onde não são tão bem recebidas, como o condomínio de luxo Tropicana Golf & Country Resort.

Este ano, foram vistas em pelo menos 12 propriedades da região. Seu objetivo: os tanques de peixes.





Yee Sze Mun, um morador de 89 anos, conta que os pequenos intrusos mataram seu peixe arowana, um exemplar de grande valor que ele cuidava havia 15 anos.

"São um tormento, não posso culpá-las porque são como nós: têm que sobreviver", afirma.

As incursões começaram no ano passado, segundo os moradores, depois que uma empresa começou a desmatar uma floresta próxima.

Segundo o serviço de segurança do condomínio, nessas florestas vivem cerca de 25 lontras.

Como a espécie é protegida na Malásia, Woo Chee Yoong dá conselhos para conviver com elas: bloquear os pontos de acesso aos espaços externos e instalar redes sobre os tanques.

Mudar a perspectiva

As lontras são "um dos indicadores das cidades limpas", opina Maimunah Mohd Sharif, ex-prefeita de Kuala Lumpur e atual assessora para a urbanização sustentável da cidade.

Ela espera que o entusiasmo que as lontras despertam sirva para melhorar o estado do rio Klang.

Foram instaladas centenas de dispositivos para coletar resíduos no âmbito de um projeto do governo e uma ONG holandesa instalou um sistema alimentado com energia solar que coletou dezenas de milhares de toneladas de lixo.

"Algum dia quero tomar banho no rio Klang", afirma.

Faith Foo, à frente do festival anual do rio Klang, acredita que as lontras estão mudando a percepção que se tem do rio.

Quando ele era criança, lembra que "os professores sempre diziam que era um lugar muito sujo". Mas as lontras "nos lembram que se trata de um rio".

Esta matéria faz parte de um projeto jornalístico realizado pelo veículo independente sobre a atualidade ambiental Mongabay e a Agence France-Presse (AFP).

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