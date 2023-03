A- A+

gravidez Lore Improta revela ter sofrido com pés inchados durante a gravidez: entenda o problema Bailarina que é mãe de liz, fruto de seu relacionamento com Leo Santana, foi diagnosticada com doença que causa dores, formigamento e espessamento na região

Já faz mais de um ano que a dançarina Lore Improta teve Liz, fruto de seu relacionamento com o cantor Leo Santana, mas as coisas boas e as ruins em relação a gestação ainda fazem parte do cotidiano da artista. Nas redes sociais, ela disse que durante os nove meses de gravidez, seus pés incharam e cresceram bastante.

Segundo uma seguidora de Improta, que segundo a artista é a nutricionista de Liz, “acontece com algumas mulheres para não perderem o equilíbrio por conta da barriga. A boa notícia é que só a primeira gestação causa mudanças tão significativas na estrutura dos pés", segundo a mulher que não teve seu nome divulgado.

Segundo especialistas da área de genecologia e obstetrícia, é normal e natural ocorrer esse inchaço e crescimento dos pés durante a gravidez mesmo e isso ocorre em razão de múltiplos fatores. O primeiro deles é o tradicional inchaço da gravidez. O coração da mulher trabalha de uma forma mais sobrecarregada, a respiração fica mais densa, e os vasos tendem a ficar um pouco mais dilatados, o que diminui a velocidade do retorno do sangue ao coração, resultando no inchaço.

Além disso, o corpo da mamãe, por carregar outro ser, cansa mais facilmente, o que é necessário fazer um tempo extra de descanso e relaxamentos. As variações hormonais decorrentes da gravidez, também são um dos motivos, visto que eles elevam a produção da progesterona e alteram funções gástricas, podendo interferir nas articulações.

Neuroma de Morton

Embora seja um processo natural de preparação do corpo para a gravidez, Lore já é diagnosticada com uma condição nos pés que causam sensibilidade e formigamento na região. No carnaval, por exemplo, ela precisou tomar injeções para poder desfilar no sambódromo suportando as dores.

Chamado de neuroma de Morton, a síndrome é um tipo de nódulo benigno localizado entre o terceiro e o quarto dedo do pé. O paciente sofre um espessamento ou aumento do volume ao redor dos nervos e causa dor, sensibilidade e incômodo no local.

A condição surge a partir de lesões contínuas nos nervos dos pés que podem acontecer devido ao uso prolongado de salto alto, calçados que apertem os dedos ou até mesmo sapato de bico fino. Eles fazem com que os pés adotem uma posição não natural, que resulta em uma compressão excessiva nos nervos. Provavelmente surgiu na influenciadora devido a carreira como dançarina e bailarina.

Além da dor nos pés, que é o sinal mais característico da doença, outros sinais como queimação, formigamento e dores que irradiam conforme você caminha também podem indicar o problema. O inchaço e a sensação de estar pisando em pequenos cacos de vidro estão entre os sintomas mais comuns.

