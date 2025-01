Los Angeles encara panorama desolador devido a incêndios que avançam sem controle

A- A+

Moradores de Los Angeles se depararam nesta quinta-feira (9) com o panorama desolador deixado pelos incêndios que avançam sem controle pelos arredores da cidade. Até esta quinta-feira, as chamas já haviam deixado cinco mortos, enquanto as condições climáticas ameaçam piorar.

Em Altadena, ao norte de Los Angeles, onde as cinco mortes foram registradas, o fogo destruiu mais de 4.200 hectares sem que os bombeiros conseguissem contê-lo.

Kalen Astoor, uma moradora de 36 anos, lutava nesta quinta para lidar com os estragos.

Embora a casa de sua mãe, de 76 anos, tenha permanecido de pé, Astoor não conseguia conter o choque diante do cenário devastador deixado pelo fogo.

“Morte e destruição”, disse Astoor à AFP.

A oeste, no luxuoso bairro de Pacific Palisades, na costa oeste dos Estados Unidos, as chamas consumiram mais de 6.900 hectares desde a manhã de terça-feira, quando começou o primeiro incêndio no sul da Califórnia.

Trata-se de “um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles”, afirmou a chefe dos bombeiros, Kristin Crowley.

Nesse local, as chamas queimaram mais de 1.000 edificações e forçaram dezenas de milhares de pessoas a evacuar, incluindo celebridades como os atores James Woods e Mark Hamill.

Ambos os incêndios seguem fora de controle, destacou o chefe do departamento de bombeiros, Anthony Marrone.

Ao todo, quase 180.000 pessoas estão sob ordens de evacuação devido ao avanço de cerca de cinco incêndios ativos.

Embora as fortes rajadas de vento que atingiam a região tenham diminuído um pouco, meteorologistas alertaram que o estado de alerta vermelho permanecerá em vigor até sexta-feira.

“As condições adversas para incêndios florestais voltarão a surgir hoje (com umidade muito baixa e ventos mais fortes, embora não tão intensos quanto na terça-feira)”, afirmou o meteorologista Daniel Swain nas redes sociais.

“Haverá maior risco de rápida propagação do fogo e comportamento extremo nos incêndios existentes, assim como novos incêndios”, advertiu o Serviço Nacional de Meteorologia.

Alívio em Hollywood

Em meio à desolação que cerca Los Angeles, Hollywood, o berço histórico da indústria cinematográfica americana, recebeu boas notícias.

Os moradores da mítica região da Calçada da Fama tiveram que abandonar suas casas na noite de quarta-feira, quando um incêndio começou nas colinas adjacentes.

Mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas, e muitas pessoas retornaram aos seus lares na manhã desta quinta-feira, após as ordens de evacuação serem suspensas.

Cinzas caíram a mais de dez quarteirões de distância do incêndio, um lembrete sutil do impacto das chamas que causaram pânico e deixaram milhares de angelinos atônitos.

A cidade amanheceu com pouco trânsito e um céu mais limpo.

Em Santa Monica, cidade vizinha a Pacific Palisades, algumas áreas permanecem sob toque de recolher.

Eventos esportivos, atrações turísticas e galas de Hollywood foram adiados devido à dramática situação que a região enfrenta.

Mais de 300.000 moradores do sul da Califórnia estão sem energia elétrica.

"Inaceitável"

À medida que os moradores e as autoridades começam a lidar com as consequências da tragédia, os nomes das vítimas fatais vêm à tona.

Entre os mortos está Victor Shaw, de 66 anos, cuja irmã relatou que ele ignorou as ordens de evacuação na região de Altadena.

“Quando voltei e gritei seu nome, ele não respondeu”, relatou Shari Shaw.

“Ele não respondeu, e eu tive que sair porque as chamas eram muito grandes e voavam como uma tempestade de fogo”, narrou.

Al Tanner, amigo da família, encontrou o corpo de Shaw na frente da casa, com uma mangueira nas mãos.

“Parecia que ele estava tentando salvar a casa que seus pais tiveram por quase 55 anos”, comentou à emissora KTLA.

A intensidade das chamas foi tamanha que os recursos locais ficaram sobrecarregados.

Alguns hidrantes ficaram secos durante o combate ao fogo, enquanto os bombeiros receberam reforços logísticos de estados vizinhos.

Enquanto a luta contra as chamas continua, outras preocupações começam a surgir.

Cerca de 20 pessoas foram presas por saques nas áreas de evacuação, informou o xerife de Los Angeles, Robert Luna.

“É inaceitável”, declarou o oficial.

Os incêndios são frequentes no oeste dos Estados Unidos, mas os efeitos climáticos devido ao aquecimento global causado pela ação humana tem gerado condições extremas, elevando a intensidade desses eventos.

