A- A+

Estados Unidos Los Angeles processa Roblox alegando exploração infantil O jogo está sendo acusado de expor crianças a conteúdo sexual, exploração e predadores virtuais

As autoridades do condado de Los Angeles disseram nesta quinta-feira (19) que processaram a popular plataforma online Roblox, sob o argumento de que expõe crianças a conteúdo sexual, exploração e predadores virtuais.

Em uma ação apresentada no tribunal superior de Los Angeles, o condado alegou que a empresa não modera adequadamente seu conteúdo e que seus sistemas de verificação etária não cumprem seu propósito.

O processo contra a Roblox, que contesta as alegações, é o mais recente esforço para responsabilizar uma empresa online por supostas práticas de exploração.

Veja também