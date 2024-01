Los Angeles Times demite um quinto de sua redação

O jornal norte-americano Los Angeles Times anunciou, nesta terça-feira (23), a eliminação de pelo menos 115 postos de trabalho, o que representa mais de um quinto de sua redação.

Os cortes vêm em meio a uma hemorragia financeira para o jornal, em um setor que continua lutando contra o impacto que a Internet causou em seu modelo de negócios.

Jornalistas sindicalizados protestaram na semana passada quando souberam que os diretores estavam considerando cortes drásticos.

Soon-Shiong disse que o abandono temporário dos postos de trabalho em protesto "não ajudou" e expressou decepção de que o sindicato não tenha colaborado com os administradores para buscar maneiras de salvar empregos.

De qualquer forma, os cortes desta terça-feira pareciam iminentes.

"O L.A. Times nos demitiu virtualmente pelo Zoom [em reuniões] com o recursos humanos, no qual o chat estava desativado, e não havia direito a perguntas", escreveu no Twitter o editor de notícias Jared Servantez.

"A ceifada no jornalismo chegou à minha porta e o que antes era um sonho agora é um pesadelo", escreveu a repórter Queenie Wong.