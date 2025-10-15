Qua, 15 de Outubro

SÃO PAULO

Lote de água mineral é recolhido após homem ser internado com sintomas de intoxicação em SP

Empresa diz que acompanha o caso e que segue padrões de controle e qualidade

A secretaria municipal de cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral após um homem ser atendido na UPA do município com sintomas de intoxicação.A secretaria municipal de cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral após um homem ser atendido na UPA do município com sintomas de intoxicação. - Foto: Freepik

A secretaria municipal de Saúde de Garça, cidade do interior de São Paulo, determinou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Mineratta após um homem ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com sintomas de intoxicação.

De acordo com o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartezini, a Vigilância Sanitária e as autoridades policiais já apreenderam parte do lote e orientou a população a não consumir a água da marca até que o caso seja esclarecido.

"O paciente recebeu todo o suporte necessário e passa bem. A Secretaria continua acompanhando o caso e tomando todas as medidas para garantir a segurança da população", diz o comunicado da Prefeitura de Garça.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.

"Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante. Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente", diz a empresa.

