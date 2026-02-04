A- A+

BRASIL Lote de leite condensado é interditado pela Anvisa por nível de bactérias acima do permitido O resultado consta em laudo de análise fiscal emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do lote 183/B do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita após identificar bactérias em níveis acima do permitido. A medida foi publicada na última segunda-feira, 2, no Diário Oficial da União.

Segundo a agência, o produto foi reprovado no processo de quantificação do padrão de estafilococos coagulase positiva, que mede a quantidade da bactéria Staphylococcus aureus em alimentos, bebidas e embalagens. Trata-se de uma bactéria considerada oportunista muito comum em humanos e animais.

O resultado consta em laudo de análise fiscal emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).





A Anvisa afirma que a presença desses microrganismos em níveis elevados pode causar intoxicações alimentares e outras doenças. De acordo com especialistas, infecções agudas causadas pela bactéria podem se disseminar pelo organismo e provocar quadros mais graves.

A agência atribuiu o produto à empresa Apti Alimentos. O Estadão procurou a companhia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O jornal também entrou em contato com a marca La Vaquita, mas também não recebeu resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

